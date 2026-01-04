สลดรับปีใหม่! เหมืองโปแตชเวียงจันทน์"ดินยุบตัว" กลืนชีวิต 4 พ่อ-แม่-ลูกขณะนอนเฝ้านา

MGR Online - สลดรับปีใหม่! พื้นที่ขุดค้นโปแตชของบริษัทจีนในเวียงจันทน์เกิดเหตุดินยุบตัวเป็นรอบที่ 5 กลืนชีวิต 4 พ่อ แม่ ลูก ขณะกำลังนอนเฝ้านา ชี้ นับแต่เดือนพฤษภาคม 2568 บริเวณนี้เกิดดินยุบมาแล้วถึง 4 ครั้ง ทำชาวบ้าน 19 ครอบครัว เดือดร้อน
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุดินยุบตัวเป็นหลุมลึก กินบริเวณกว้างหลายเมตร ในเขตบ้านทุ่งมั่ง เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์ ทำให้มีผู้สูญหายรวม 4 ราย
ตามรายงานของสื่อหลายแห่งของลาวระบุว่า เหตุดินยุบตัวเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 02.00 น. จุดเกิดเหตุอยู่กลางถนนริมท้องนา ข้างถนนมีเถียงนาซึ่งภายในมีคนนอนเฝ้าอยู่รวม 4 คน เป็นครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกอีกชายอีก 2 คน ทั้งหมดได้ตกหายลงไปในหลุมที่ดินยุบตัว จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้นำสแลนมาขึงปิดไว้ ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ เพื่อรอให้ทางการมาตรวจสอบหาสาเหตุของการยุบตัว ทำให้ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเสียหายโดยละเอียดออกสู่สาธารณะ
หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา รายงานว่า เหตุดินยุบตัวที่บ้านทุ่งมั่ง เมืองไซทานี ครั้งนี้ เกิดขึ้นเป็นครั้ง 5 แล้ว นับแต่กลางปี 2568 เป็นต้นมา พื้นที่ซึ่งดินยุบตัว 4 ครั้งแรก ทำให้เกิดเป็นหลุมลึกคิดเป็นเนื้อที่ได้รับความเสียหายรวม 120,000 ตารางเมตร มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวม 19 ครอบครัว และยังมีพื้นที่เสี่ยงอีก 350,000 ตารางเมตร
เหตุดินยุบตัวครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 โดยเกิดดินยุบตัว 2 จุด จุดแรกมีลักษณะเป็นดินแตกตัวเป็นทางยาว 70 เมตร ส่งผลกระทบต่อบ่อปลา ฟาร์มไก่ และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จุดที่ 2 เกิดขึ้นกลางทุ่งนามีลักษณะหน้าดินเอียงทรุดตัวลงไป แต่ยังไม่ถึงกับเป็นหลุม
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2568 บริเวณกลางทุ่งนา ตรงจุดที่ 2 ซึ่งเคยเกิดเหตุหน้าดินเอียงทรุดตัวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม แต่คราวนี้ดินได้ยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึก 3.5 เมตร ปากหลุมกว้าง 10 เมตร
ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 กลางทุ่งนา ทำให้เกิดเป็นหลุมลึก 5 เมตร ปากหลุมกว้าง 10 เมตร
ครั้งที่ 4 เกิดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จุดเดียวกับที่เคยเกิดเหตุครั้งที่ 3 ในหลุมเดิมที่เจ้าหน้าที่นำดินไปกลบแล้ว คราวนี้ทำให้ดินที่กลบไว้ยุบตัวลงไปอีก เกิดเป็นหลุมลึก 5 เมตร ปากหลุมกว้าง 8 เมตร
บ้านทุ่งมั่ง เมืองไซทานี อยู่ในเขตขุดค้นแร่โปแตชของบริษัทหยุ่ยหยวน เกลือโปแตช อุดมสมบูรณ์ จำกัด ซึ่งได้เซ็นสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลลาวเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 อายุสัมปทาน 30 ปี มีพื้นที่ขุดค้น 2 จุด เนื้อที่รวม 7,800 เฮคตา หรือ 48,750 ไร่ จุดที่ 1 เรียกว่าเขตนาตาน มีเนื้อที่รวม 3,000 เฮคตา หรือ 18,750 ไร่ จุดที่ 2 เรียกว่าเขตทุ่งมั่ง มีเนื้อที่รวม 4,800 เฮคตา หรือ 30,000 ไร่
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 นายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้นำคณะไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุดินยุบตัวในเขตบ้านทุ่งมั่ง พร้อมนำตัวแทนจากบริษัทหยุ่ยหยวน เกลือโปแตช อุดมสมบูรณ์ ไปเจรจากับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเรื่องการชดเชยความเสียหาย ก่อนจะเกิดเหตุดินยุบตัวครั้งที่ 5 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 หรืออีกไม่ถึง 2 เดือนถัดมา