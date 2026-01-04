รัฐบาลทหารพม่าประกาศนิรโทษกรรมประจำปีปล่อยตัวนักโทษกว่า 6,000 คน

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารของพม่าระบุว่าจะปล่อยตัวนักโทษมากกว่า 6,000 คน ในการนิรโทษกรรมประจำปีเนื่องในวันชาติของประเทศ
กองทัพพม่าได้จับกุมผู้ชุมนุมประท้วงและนักเคลื่อนไหวหลายพันคนนับตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564 ที่ยุติการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาได้เพียงไม่นานของประเทศ และทำให้ประเทศตกอยู่ในสงครามกลางเมือง
คำแถลงของสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติระบุว่า พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร ได้อภัยโทษผู้ต้องขังชาวพม่า 6,134 คน นอกจากนี้ยังมีนักโทษต่างชาติอีก 52 คน ที่ได้รับการปล่อยตัวและเนรเทศ ตามที่ระบุในคำแถลงแยกต่างหากอีกฉบับ
การนิรโทษกรรมประจำปีบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมและความเห็นอกเห็นใจตามที่สภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติระบุนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังฉลองวาระครบรอบ 78 ปี การประกาศเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีรายงานว่า ในวันนี้ (4) มีประชาชนหลายร้อยคนรอรับการปล่อยตัวสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้านนอกเรือนจำอินเส่งในนครย่างกุ้ง โดยถือป้ายที่ระบุชื่อผู้ต้องขัง
“ผมรอพ่อของผมอยู่ เขาถูกจับและถูกจำคุกเพราะเรื่องการเมือง โทษของเขาใกล้จะหมดแล้ว ผมหวังว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด” ชายคนหนึ่งกล่าว
รัฐบาลทหารของพม่าได้เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแบบแบ่งระยะที่กินเวลาหนึ่งเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยผู้นำได้ให้คำมั่นว่าการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักการทูตตะวันตกได้ประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นเพียงการหลอกลวงและเปลี่ยนรูปลักษณ์การปกครองของทหารเท่านั้น
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่สนับสนุนกองทัพ มีคะแนนนำในการเลือกตั้งรอบแรก โดย USDP ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรถึง 90% ที่ประกาศแล้วจนถึงตอนนี้ จากผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในสื่อของรัฐเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์
พรรค USDP ที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นตัวแทนพลเรือนของกองทัพได้ที่นั่ง 87 ที่นั่ง จาก 96 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อย 6 พรรค ได้ 9 ที่นั่ง
ส่วนผู้ชนะในอีก 6 อำเภอยังไม่ได้รับการประกาศในรอบแรกของการเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งอีก 2 ระยะจะมีขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. และ 25 ม.ค.
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ถูกยุบไปแล้วของซูจี ไม่มีชื่อปรากฎในบัตรลงคะแนนเสียง และซูจีก็ยังคงถูกคุมขังนับตั้งแต่การรัฐประหาร
กองทัพล้มผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2563 หลังจากพรรค NLD เอาชนะพรรค USDP ไปอย่างถล่มทลาย
กองทัพและพรรค USDP ได้กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งขนานใหญ่ ที่ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีมูลความจริง
รัฐบาลทหารกล่าวว่าอัตราการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในรอบแรกเมื่อเดือนที่แล้วเกิน 50% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งต่ำกว่าอัตราในปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 70%
ผู้ช่วยคนสำคัญของอองซานซูจีเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังหลายร้อยคนได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจากรัฐบาลทหารในการนิรโทษกรรมก่อนการเลือกตั้งในเดือนพ.ย.