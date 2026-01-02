กลุ่มติดอาวุธ-ประชาชนส่งเสียงค้านเขื่อนมิตโสน หลังรัฐบาลทหารพม่าฟื้นโครงการยักษ์เอาใจจีน

MGR ออนไลน์ - องค์กรเอกราชกะฉิ่น (KIO) และกองกำลังเอกราชกะฉิ่น (KIA) กลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ทรงอิทธิพลได้ปฏิเสธความพยายามของรัฐบาลทหารในการฟื้นโครงการเขื่อนไฟฟ้ามิตโสนที่ถูกระงับมานาน โดยกล่าวว่าการเริ่มต้นโครงการที่เป็นข้อถกเถียงนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งจะต้องสะท้อนถึงเจตจำนงของประชาชน เนื่องด้วยมีความไม่พอใจของประชาชนและความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในรัฐกะฉิ่น
พันเอกนอ บู โฆษกของ KIO กล่าวกับสำนักข่าวอิรวดีว่าความไม่พอใจของประชาชนยังคงมีอยู่มาก และระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนกังวลและมีการต่อต้านอย่างรุนแรงมาก่อน ความรู้สึกของประชาชนยังคงเป็นหัวใจสำคัญของจุดยืนของ KIO
ความคิดเห็นของโฆษก KIO เกิดขึ้นหลังจากที่พล.อ.อาวุโส โซ วิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพม่า เดินทางเยือนเมืองมิตจีนาเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่เขาได้บอกกับชาวเมืองว่ารัฐบาลทหารตั้งใจที่จะทบทวนและดำเนินการโครงการเขื่อนมิตโสน ที่เคยเริ่มต้นในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพภาคเหนือ
รายงานระบุว่าเขื่อนมิตโสนเปิดตัวในปี 2552 ในสมัยรัฐบาลทหารชุดก่อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน ที่ประกอบด้วยเขื่อน 6 แห่งตามแนวแม่น้ำเมข่าและแม่น้ำมะลิข่า และอีก 1 แห่งตรงจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำอิรวดี
โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 100,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศจีน แต่โครงการนี้ถูกระงับลงในปี 2554 โดยประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ในขณะนั้น หลังจากเกิดการประท้วงทั่วประเทศอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว และการพลัดถิ่นของประชาชนจำนวนมาก
แม้จะมีประวัติของการคัดค้านดังกล่าว แต่รัฐบาลทหารชุดปัจจุบันได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อประเมินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำอิรวดี และกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท SPIC Yunnan International Power Investment (SPICYN) ซึ่งเดิมคือบริษัท China Power Investment (CPI) ที่เป็นผู้พัฒนาโครงการเดิม แหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าทีมงานชาวจีนได้กลับมาทำการประเมินทางเทคนิคและดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการก่อสร้าง
ชาวบ้านในเมืองมิตจีนาและพื้นที่โดยรอบกล่าวว่าการผลักดันโครงการเขื่อนมิตโสนรอบใหม่นี้ได้เพิ่มความวิตกต่อความขัดแย้งและการพลัดถิ่นที่อาจเกิดขึ้น
“ถ้าพวกเขาเริ่มโครงการขึ้นใหม่ การต่อสู้ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น พวกเราทนทุกข์ทรมานมานานกว่า 10 ปีแล้วนับตั้งแต่การอพยพครั้งแรก สิ่งนี้จะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีก” คนท้องถิ่นรายหนึ่งกล่าว
ในปี 2552 มีประชาชนมากกว่า 15,000 คน ถูกบังคับให้อพยพในเวลาเพียง 2 เดือนเศษระหว่างการก่อสร้างเขื่อนชิปเว ที่เป็นหนึ่งใน 7 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่วางแผนไว้ ปัจจุบัน KIA ควบคุม 13 เมืองในรัฐกะฉิ่น รวมถึงพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำอิรวดีในอ.ปูตาโอ ขณะที่รัฐบาลทหารยังคงโจมตีทางอากาศที่ทำให้พลเรือนต้องพลัดถิ่นทั่วทั้งรัฐ
นักแผ่นดินไหววิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่าพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนมิตโสนอยู่ในเขตเสี่ยงแผ่นดินไหวสูง ห่างจากรอยเลื่อนสะกายเพียง 25 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนที่ยังมีการเคลื่อนไหวอีกหลายแห่ง และยังแย้งว่าการออกแบบใหม่ใดๆ ก็ตามไม่สามารถขจัดอันตรายที่เกิดจากสถานที่ตั้งนี้ได้
ในการประชุมร่วมกับคนท้องถิ่นในเมืองมิตจีนา พล.อ.โซ วิน กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขื่อนจะสามารถทนทานต่อแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่เกิดขึ้นในภาคสะกายเมื่อเดือนมี.ค. 2568 โดยสื่อของรัฐบาลทหารรายงานว่าผู้เข้าร่วมการประชุมรู้สึกอุ่นใจกับคำอธิบายของพล.อ.โซ วิน
แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลทหารได้ประกาศเตือนว่าจะดำเนินคดีกับทุกคนที่คัดค้านโครงการที่รัฐบาลอนุมัติ ความเคลื่อนไหวที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นความพยายามที่จะปิดปากผู้ต่อต้านการลงทุนจากจีนที่รัฐบาลกำลังพยายามอย่างมากที่จะฟื้นฟู
คำเตือนที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลทหารกำลังเร่งสร้างความมั่นใจให้กับปักกิ่งว่าโครงการที่หยุดชะงักไป รวมถึงโครงการที่ประชาชนปฏิเสธมาอย่างยาวนานจะถูกผลักดันเดินหน้าต่อไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
“บุคคลหรือองค์กรใดที่ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาลอนุมัติโดยไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จะถูกลงโทษตามกฎหมายที่มีอยู่” ประกาศของรัฐบาลทหาร ระบุ
แม้คำเตือนของรัฐบาลทหารจะไม่ได้กล่าวโดยตรงถึงโครงการเขื่อน แต่ช่วงจังหวะเวลาของการออกคำเตือนนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเจตนา ด้วยเกิดขึ้นในขณะที่พล.อ.โซ วิน เดินทางเยือนรัฐกะฉิ่นและประกาศเรื่องโครงการเขื่อนมิตโสน
ก่อนหน้านี้ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ก็ได้ให้คำมั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะผลักดันโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน ซึ่งรวมถึงโครงการเขื่อนมิตโสน ท่าเรือน้ำลึกจอก์พยู และทางรถไฟมัณฑะเลย์-หมู่เจ้ ระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนคนอื่นๆ รายงานระบุว่าการผลักดันการสร้างเขื่อนครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่รัฐบาลทหารพยายามที่จะโน้มน้าวให้ปักกิ่งเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธ KIA
นักวิเคราะห์การเมืองรายหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวอิรวดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องโครงการของจีนอย่างชัดเจน
“หากปราศจากเสถียรภาพทางการเมืองแล้ว ทุกอย่างก็จะไม่คืบหน้า รัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินโครงการอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เสร็จสิ้นได้ จีนจะไม่ทุ่มเงินลงในเขตสงคราม รัฐบาลทหารกำลังพยายามเอาใจปักกิ่ง แต่การดำเนินโครงการเหล่านี้ในทางปฏิบัติแทบเป็นไปไม่ได้เลย” นักวิเคราะห์การเมือง ระบุ
รัฐบาลทหารชุดปัจจุบันไม่มีอำนาจที่จะท้าทายปักกิ่งได้ เนื่องจากถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติและต้องพึ่งพาจีนในด้านอาวุธ การสนับสนุนทางการทูต และการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ รัฐบาลทหารของพม่าจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของปักกิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ การข่มขู่ประชาชนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังที่จะรักษาการสนับสนุนและการลงทุนจากจีนเอาไว้
แม้ว่าพม่าจะมีโครงการจากอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วย แต่โครงการของจีนมีบทบาทสำคัญ ตั้งแต่เขื่อนมิตโสนและเหมืองทองแดง ไปจนถึงระเบียงเศรษฐกิจจีน-พม่า ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของปักกิ่ง รัฐบาลทหารกำลังผลักดันโครงการเหล่านี้แม้จะมีสงครามกลางเมืองอยู่ ด้วยมองว่าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาผลประโยชน์และการสนับสนุนจากจีน
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการกระทำเหล่านี้เผยให้เห็นถึงแผนระยะยาวของรัฐบาลทหาร ที่หากจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้สำเร็จหลังการเลือกตั้งแล้ว พวกเขามีเจตนาที่จะผลักดันโครงการของจีนต่อไปด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้น โดยไม่สนใจเสียงคัดค้านของประชาชน
ชาวเมืองมิตจีนาคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้กล่าวว่าโครงการเขื่อนมิตโสนไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในระดับภูมิภาค แต่ส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศ พร้อมย้ำว่าไม่มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานใดควรตัดสินใจเรื่องนี้เพียงลำพัง
“ถ้าพวกเขายังเดินหน้าต่อไป ความขัดแย้งก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น” ชาวเมืองมิตจีนา กล่าว
อู เมียว ถั่น นักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวระบุว่าจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากรอยเลื่อนที่ยังคงทำงานอยู่ทั้งหมดภายในรัศมี 150 กิโลเมตรจากโครงการเขื่อนด้วย
ด้านนักวิเคราะห์การเมืองชาวกะฉิ่นกล่าวว่าประชาชนจะไม่ยอมรับการที่รัฐบาลทหารเริ่มโครงการเขื่อนมิตโสนขึ้นอีกครั้ง
“ประชาชนทั่วพม่ารวมถึงชาวกะฉิ่นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาไม่สนับสนุนโครงการเขื่อนมิตโสน และความคิดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง” นักวิเคราะห์ชาวกะฉิ่นกล่าว.