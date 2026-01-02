ญี่ปุ่นถอนตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำแผนพลังงานเวียดนามเสี่ยงชะงัก

MGR ออนไลน์ - ญี่ปุ่นถอนตัวจากแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเวียดนามเนื่องจากกรอบเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป นาโอกิ อิโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเวียดนามระบุ ความเคลื่อนไหวที่อาจทำให้กลยุทธ์ระยะยาวของเวียดนามในการหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนพลังงานครั้งใหม่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
เวียดนามที่เป็นที่ตั้งของโรงงานขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งรวมถึงซัมซุงและแอปเปิล เผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่เนื่องจากความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการขยายตัวของชนชั้นกลางมักเกินกว่าพลังงานที่มีอยู่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงบ่อยครั้งขึ้น เช่นภัยแล้งและพายุไต้ฝุ่น
“ฝ่ายญี่ปุ่นไม่สามารถดำเนินการโครงการนีงทวน 2 ได้” อิโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเวียดนามกล่าว โดยอ้างถึงโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตตามแผนที่ 2-3.2 กิกะวัตต์ โดยโครงการเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของเวียดนามในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้านีงทวน 2 มีกำหนดเปิดใช้งานในปี 2578 พร้อมกับโรงไฟฟ้านีงทวน1 โรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตเท่ากันตามแผนงานของรัฐบาล
เวียดนามต้องการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่เป็นพลังงานหมุนเวียยนและก๊าซ แต่โครงการต่างๆ ประสบปัญหาความล่าช้าและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบและราคา
การประกาศถอนตัวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในความสัมพันธ์ที่โดยปกติแล้วมีความใกล้ชิดกันระหว่างฮานอยและโตเกียว รวมถึงแผนการห้ามใช้รถจักรยานยนต์น้ำมันเบนซินใจกลางกรุงฮานอย ที่สร้างความไม่พอใจให้กับฮอนด้า บริษัทที่ครองตลาดอยู่ ซึ่งสถานทูตญี่ปุ่นได้ส่งจดหมายเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวถึงเจ้าหน้าที่เวียดนามเมื่อเดือนก.ย. แต่ยังไม่ได้รับการตอบอย่างเป็นทางการ แต่อิโตะระบุว่าทางการเวียดนามอาจจัดการปรึกษาหารือเพิ่มเติมในเรื่องนี้
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งสองแห่งในภาคกลางของเวียดนามเริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2010 แต่ฮานอยระงับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในปี 2559 เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยและงบประมาณ ที่รัสเซียได้สัมปทานโครงการโรงไฟฟ้านีงทวน 1 และญี่ปุ่นได้สัมปทานโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2
หลังจากเวียดนามกลับมาฟื้นโครงการพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว เวียดนามได้ขอให้ญี่ปุ่นและรัสเซียดำเนินการโครงการดังกล่าว แต่อิโตะระบุว่าหลังจากการประชุมกับเจ้าหน้าที่เวียดนาม ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะถอนตัวเนื่องจากกำหนดเวลาแล้วเสร็จใกล้เกินไป
อย่างไรก็ตาม เอกอัครราชทูตกล่าวว่าญี่ปุ่นยังคงสำรวจทางเลือกอื่นๆ สำหรับโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในเวียดนามในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก ขณะที่เจ้าหน้าที่เวียดนามและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศหลายคนกล่าวว่ายังมีนักลงทุนจากฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ แสดงความสนใจในโครงการโรงไฟฟ้านีงทวนดังกล่าว.