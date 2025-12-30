รัฐบาลทหารพม่าซัดกลุ่มติดอาวุธเลือกความรุนแรงมากกว่าประชาธิปไตย โจมตีการเลือกตั้งด้วยโดรน-ระเบิด ทำพลเรือนบาดเจ็บ

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าได้กล่าวหากลุ่มติดอาวุธว่าโจมตีอย่างมุ่งร้ายและโหดร้ายในวันเลือกตั้งและวันก่อนการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยกองทัพ ทำให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 5 คน จากโดรน จรวด และระเบิด
กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 ที่จุดชนวนสงครามกลางเมือง แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้เปิดการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเป็นระยะนาน 1 เดือน โดยให้คำมั่นว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชน
นักรณรงค์ นักการทูตตะวันตก และหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ประณามการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยอ้างถึงการปราบปรามผู้เห็นต่าง และรายชื่อผู้สมัครที่เต็มไปด้วยพันธมิตรทางทหาร ที่มีแนวโน้มจะยืดอายุการปกครองของกองทัพ
กองกำลังกองโจรที่เรียกร้องประชาธิปไตยและกองกำลังติดดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ต่อต้านกองทัพได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งจากดินแดนที่พวกเขายึดครองในช่วงสงคราม
ระหว่างวันเสาร์ถึงเย็นวันอาทิตย์ กลุ่มติดอาวุธได้โจมตี 11 อำเภอ จาก 102 อำเภอ ที่มีการจัดการเลือกตั้งรอบแรก ตามรายงานของสื่อของรัฐ
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาระบุถึงการโจมตีของกลุ่มกบฎที่มีตั้งแต่การยิงอาวุธหนักและจรวดทำเองจากระยะไกล ไปจนถึงการทิ้งระเบิดโดยใช้โดรน
รายงานบางชิ้นระบุว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่หน่วยเลือกตั้งโดยตรง แต่บางครั้งก็โจมตีอาคารของรัฐบาลและที่อยู่อาศัยของพลเรือน
“ในขณะที่รัฐบาลและประชาชนกำลังเลือกเส้นทางประชาธิปไตย กลุ่มก่อการร้ายยังคงใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง” หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา ระบุ
รัฐบาลทหารยังกล่าวหาว่ากลุ่มที่ไม่ได้ระบุชื่อเหล่านี้ได้ส่งจดหมายข่มขู่ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ และขัดขวางผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ให้เดินทางไปลงคะแนนเสียง
รัฐบาลทหารกล่าวว่ากลุ่มเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง ทำลายหน่วยเลือกตั้งที่เปิดอยู่ และข่มขู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
“แม้จะมีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ 5 คน แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นและสนับสนุนการจัดการการเลือกตั้งของรัฐบาลต่างมาเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเสียง” หนังสือพิมพ์ ระบุ
แม้ว่าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังไม่ได้รับการประกาศ แต่พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่สนับสนุนกองทัพ ได้อ้างว่ามีคะแนนนำอย่างท่วมท้นในรอบแรกของการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครายหนึ่งได้กล่าวกับเอเอฟพีว่าพรรคได้ 82 ที่นั่ง จาก 102 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดลงแข่งในวันอาทิตย์
ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี 2563 พรรค USDP แพ้ต่อพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของอองซานซูจี ที่ถูกยุบพรรคหลังจากการรัฐประหารและไม่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนซูจียังคงถูกคุมขังนับตั้งแต่รัฐประหาร
นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าพรรค USDP เป็นตัวแทนของกองทัพเพื่อเสริมสร้างอำนาจของกองทัพให้มั่นคงขึ้นในรูปแบบของพลเรือน.