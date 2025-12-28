บรรยากาศเงียบเหงา! เลือกตั้งแบบแบ่งระยะรอบแรกของพม่ามีผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าปี 2563

รอยเตอร์ - ภายใต้เงาของสงครามกลางเมืองและข้อกังขาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั่วไปแบบแบ่งระยะรอบแรกของพม่าได้ปิดฉากลงในวันอาทิตย์ (28) โดยมีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีผู้มาใช้สิทธิต่ำสำหรับการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564
รัฐบาลทหารที่ได้ปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหลังการรัฐประหารและจุดชนวนการก่อจลาจลทั่วประเทศ กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองให้กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยากจนแห่งนี้ แม้ว่าจะมีการประณามจากนานาชาติก็ตาม
สหประชาชาติ ประเทศตะวันตกบางประเทศ และกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เสรี เป็นธรรม หรือน่าเชื่อถือ เนื่องจากพรรคการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลทหารไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และการวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
อองซานซูจี ที่ถูกกองทัพโค่นล้มอำนาจไม่กี่เดือนหลังจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของเธอได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2563 ยังคงถูกคุมขังและพรรคของเธอก็ถูกยุบพรรคไปแล้ว
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่เป็นแนวร่วมกองทัพ ภายใต้การนำของนายพลเกษียณอายุ และส่งผู้สมัครถึง 1 ใน 5 ของผู้สมัครทั้งหมดท่ามกลางคู่แข่งที่ลดลงอย่างมาก เตรียมที่จะกลับมามีอำนาจอีกครั้ง ลลิตา หาญวงษ์ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุ
“การเลือกตั้งของรัฐบาลทหารถูกออกแบบมาเพื่อยืดอายุอำนาจในการกดขี่ประชาชน พรรค USDP และพรรคอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรกับกองทัพจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไป” ลลิตา หาญวงษ์ กล่าว
ในการหาเสียงที่ไม่ค่อยคึกคักก่อนการเลือกตั้ง พรรค USDP เป็นพรรคที่โดดเด่นที่สุด พรรคนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ที่เป็นปีที่ชนะการเลือกตั้งเนื่องจากฝ่ายค้านคว่ำบาตร พรรคบริหารประเทศร่วมกับกองทัพที่เป็นผู้สนับสนุนจนถึงปี 2558 เมื่อพรรค NLD ของซูจีคว้าชัยไปได้
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ดูเหมือนจะต่ำกว่าการเลือกตั้งปี 2563 อย่างมาก ชาวบ้าน 10 คนจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศกล่าว
การเลือกตั้งรอบถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. และวันที่ 25 ม.ค. ครอบคลุม 265 อำเภอจากทั้งหมด 330 อำเภอของประเทศ แม้ว่ารัฐบาลทหารจะไม่ได้ควบคุมพื้นที่เหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ก็ตาม
กลุ่มติดอาวุธที่ก่อตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ก่อตั้งมานานกำลังต่อสู้กับกองทัพทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนกว่า 3.6 ล้านคนต้องพลัดถิ่น และก่อให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
ทั้งนี้ ทางการพม่ายังไม่ระบุวันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำคณะรัฐบาลทหารแต่งกายด้วยชุดพลเรือนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งในกรุงเนปีดอ ที่ได้รับการคุ้มกันอย่างหนาแน่น จากนั้นก็ชูนิ้วก้อยที่จุ่มหมึกหลังลงคะแนนเสียงเพื่อป้องกันการลงคะแนนซ้ำพร้อมกับยิ้มกว้าง ตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์ MRTV
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขาต้องการเป็นประธานาธิบดีหรือไม่ ที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเขามีความทะเยอทะยานในตำแหน่งดังกล่าว พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่ายกล่าวว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นำพรรคการเมืองใดๆ
“เมื่อรัฐสภาเปิดประชุม ก็จะมีกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดี” ผู้นำรัฐบาลทหาร กล่าว
ความพยายามของรัฐบาลทหารที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่มั่นคงท่ามกลางสงครามนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารที่มีฉากหน้าเป็นพลเรือนนั้น ไม่น่าจะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
ทอม แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในพม่า กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ทางออกของวิกฤตประเทศ และต้องถูกปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้
“แต่อย่างไรก็ตาม จากการเลือกตั้งครั้งนี้ จะนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง เราเชื่อว่าจะมีอนาคตที่ดีกว่า” ซอ มิน ตุน กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังลงคะแนนเสียงในเนปีดอ
แต่ถึงกระนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพม่าก็ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิมากเท่ากับการเลือกตั้งครั้งก่อนที่จัดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของโควิด-19 รวมถึงในนครย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ชาวบ้านระบุ
กรอบกฎหมายของรัฐบาลทหารสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิขั้นต่ำ เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี ที่เป็นกลุ่มสังเกตการณ์การเลือกตั้งระบุ และจากข้อมูลของมูลนิธิระหว่างประเทศเพื่อระบบการเลือกตั้ง (IFES) ระบุว่าอัตราการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าปี 2563 และปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 70%
บรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้ขาดความคึกคักและน่าตื่นเต้นเหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ แม้ว่าผู้อยู่อาศัยตามเมืองใหญ่ๆ ของพม่าหลายคนที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์จะไม่รายงานว่ารัฐบาลทหารบีบบังคับให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งก็ตาม
มีหน่วยเลือกตั้งไม่กี่แห่งในย่างกุ้ง บางแห่งอยู่ใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัยของครอบครัวทหาร และผู้มาใช้สิทธิหลายสิบคนต่อแถวในช่วงเที่ยงวัน แต่บางแห่งกลับว่างเปล่า ตามการเปิดเผยของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
“มันไม่ดังไม่คึกคักเหมือนปี 2563” ชาวเมืองมัณฑะเลย์ที่ขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยกล่าว
ในเมืองฮาคาที่เป็นเมืองเอกของรัฐชินที่ยังคงมีการสู้รบ ถนนหนทางว่างเปล่าหลังกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นบอกให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้ง ตามคำบอกเล่าของผู้อยู่อาศัย 2 คน
“คนในละแวกบ้านผม ไม่มีใครออกไปลงคะแนนเสียงเลย เราไม่สนใจการเลือกตั้ง” ชายวัย 63 ปี กล่าว.