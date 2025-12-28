ป่วน! รับเลือกตั้งพม่า ฝ่ายต่อต้านวางบึ้ม 3 ลูกกลางเมียวดี

MGR Online - เกิดเหตุระเบิด 3 ลูกกลางเมืองเมียวดี คืนก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปรอบแรก คาดเป็นผลงานของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านที่เคยประกาศไว้แล้วว่าจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งในรัฐกะเหรี่ยง
กลางดึกของคืนวานนี้ (27ธ.ค. 68) ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก่อนจะเริ่มการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรกของเมียนมาในวันนี้ (28 ธ.ค.) ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น 3 ครั้ง กลางเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เสียงและแรงสั่นสะเทือนจากระเบิดทั้ง 3 ลูก รับรู้ได้ถึงทั่วตัวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ระเบิดลูกแรกดังขึ้นในเวลา 20.39 น. ตามเวลาเมียนมา เกิดที่ริมถนนหน้าร้านค้าใกล้กับที่ทำการพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา(USDP) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของทหารกองทัพพม่า ระเบิดลูกที่สอง เกิดขึ้นในเวลา 21.30 น. บริเวณด้านหน้าป้อมตำรวจ ตามมาด้วยระเบิดลูกที่สามที่ดังขึ้นในเวลา 21.49 น. ที่หน่วยเลือกตั้งในโรงเรียนแห่งหนึ่งของเมียวดี
ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อของเมียนมาหลังเกิดเหตุได้ไม่นาน มีการคาดการณ์ว่าเป็นการระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาจากโดรน แต่จากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมาภายหลัง ยืนยันว่าเป็นระเบิดที่ถูกนำมาวางเอาไว้
รายงานเบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากระเบิดทั้ง 3 ลูก แต่บ้านเรือน ร้านค้าหลายหลัง รวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ในจุดที่เกิดการระเบิดหลายคัน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก(โปรดดูภาพประกอบ)
สื่อของเมียนมาคาดว่าระเบิดทั้ง 3 ลูกดังกล่าว เป็นผลงานของกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลและกองทัพพม่า เพื่อก่อกวนการเลือกตั้งที่กำลังจะมีในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากทั้ง PDF ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) รวมถึงสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNU) เคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง