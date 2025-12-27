จีนยินดีไทย-กัมพูชาลงนามหยุดยิง “หวัง อี้” เชิญรมว.ต่างประเทศ 2 ชาติหารือ 3 ฝ่ายที่ยูนนาน

รอยเตอร์ - จีนแสดงความยินดีกับถ้อยแถลงหยุดยิงที่ลงนามโดยกัมพูชาและไทยในวันเสาร์ (27) และกล่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนจะพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศในจีน ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ
กัมพูชาและไทยได้ตกลงหยุดยิงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ที่ยุติการปะทะกันอย่างรุนแรงตามแนวชายแดนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ที่ถูกอธิบายว่าเป็นการสู้รบที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าการเจรจาและการปรึกษาหารือเป็นวิธีที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อพิพาทที่ซับซ้อน
หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน จะพบหารือกับปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา และสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ในมณฑลยูนนาน ในวันที่ 28-29 ธ.ค. และกระทรวงฯ เสริมว่าตัวแทนทางทหารจากทั้ง 3 ประเทศจะเข้าร่วมด้วย
จีนระบุว่ายินดีที่จะให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีสาระสำคัญและรายละเอียดมากขึ้นระหว่างกัมพูชาและไทยต่อไป
“จีนจะเล่นบทบาทที่สร้างสรรค์ในแบบของตนเองเพื่อช่วยให้การหยุดยิงของกัมพูชาและไทยมั่นคงยิ่งขึ้น กลับมาเจรจาแลกเปลี่ยน สร้างความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างกัน บรรลุการพลิกฟื้นความสัมพันธ์ และรักษาสันติภาพในภูมิภาค” กระทรวงการต่างประเทศของจีน ระบุ.