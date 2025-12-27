ผู้สังเกตการณ์จาก 6 ชาติถึงย่างกุ้ง ดูความโปร่งใสเลือกตั้งใหญ่พม่าพรุ่งนี้

MGR Online - คณะผู้สังเกตการณ์จาก 6 ประเทศ รัสเซีย จีน อินเดีย คาซัคสถาน เวียดนาม และกัมพูชา เดินทางถึงสนามบินย่างกุ้ง ก่อนกระจายไปดูความโปร่งใสการเลือกตั้งใหญ่เมียนมา ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้
ช่วงเช้าวานนี้ (26 ธ.ค.) คณะสังเกตการณ์ การเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมา ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย คาซัคสถาน เวียดนาม และกัมพูชา ได้เดินทางไปถึงสนามบินนานาชาติกรุงย่างกุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้บริหารจากคณะรัฐบาลภาคย่างกุ้งไปคอยต้อนรับ
ตัวแทนจากรัสเซียนำทีมโดยนายโซลบัน คารา-อูล รองประธานสภาดูมา ตัวแทนจากจีนนำทีมโดยนายเติ้ง ซีจุน ทูตพิเศษด้านกิจการเอเซีย กระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนจากอินเดียนำโดย Sahni Arun Kumar อดีตผู้บัญชาการทหาร ตัวแทนจากคาซัคสถานนำโดยนายเยอร์มัน มุคตาร์ รองประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตัวแทนจากเวียดนาม นำโดยนายเหวียน ดึ๊ก ทินห์ และตัวแทนจากกัมพูชานำโดยนาย Yich Samethy กรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ
คณะผู้สังเกตการณ์ทั้งหมดจะกระจายตัวไปดูแลความโปร่งใสในการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาที่กำลังจะเริ่มต้นรอบแรกในวันพรุ่งนี้(28 ธ.ค.)
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมากำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น 3 รอบ รอบแรกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 มีการเลือกตั้งใน 102 อำเภอ รอบที่ 2 จัดในวันที่ 11 มกราคม 2569 มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมอีก 100 อำเภอ และรอบที่ 3 จัดในวันที่ 25 มกราคม 2569 มีการเลือกตั้งในอีก 63 อำเภอ จากอำเภอที่มีอยู่ทั้งหมด 330 อำเภอทั่วประเทศ