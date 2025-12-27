ไทย-กัมพูชาลงนามข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ยุติสู้รบตามแนวชายแดน

เอพี - ไทยและกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงในวันนี้ (27) เพื่อยุติการสู้รบที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตามแนวชายแดนจากข้อพิพาทดินแดน โดยข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่น
นอกจากการยุติการสู้รบแล้ว ข้อตกลงยังเรียกร้องให้ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทหารเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่าย และไม่มีการละเมิดน่านฟ้าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้รายงานว่าฝ่ายไทยยังคงโจมตีทางอากาศในการสู้รบโดยโจมตีเป้าหมายในกัมพูชาในเช้าวันนี้
ทั้งนี้ ในเนื้อหาของข้อตกลงยังมีข้อหนึ่งระบุว่าทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ไทยคุมตัวไว้ตั้งแต่การสู้รบครั้งก่อนในเดือนก.ค. จะถูกส่งตัวกลับกัมพูชา หลังจากการหยุดยิงได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งการปล่อยตัวทหารเหล่านี้ เป็นข้อเรียกร้องสำคัญของฝ่ายกัมพูชา
ข้อตกลงระบุว่าทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ ที่ยุติการสู้รบ 5 วันในเดือนก.ค. และข้อตกลงต่อเนื่องอื่นๆ
ข้อตกลงหยุดยิงในเดือนก.ค.นั้นมีมาเลเซียเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและถูกผลักดันให้เกิดขึ้นโดยแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่ขู่ว่าจะระงับสิทธิพิเศษทางการค้าหากไทยและกัมพูชาไม่ยอมตกลง ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้รับการทำให้เป็นทางการในรายละเอียดมากขึ้นในเดือนต.ค. ในการประชุมระดับภูมิภาคที่ทรัมป์เข้าร่วมด้วย
แม้จะมีข้อตกลงเหล่านั้น แต่ทั้งสองประเทศยังคงปะทะกันตามแนวชายแดนและลุกลามเป็นการสู้รบอย่างหนักในวงกว้างในช่วงต้นเดือนธ.ค.