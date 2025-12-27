รถบัสพลิกคว่ำในเวียดนาม ผู้โดยสารดับอย่างน้อย 7 ราย

รอยเตอร์ - สื่อทางการเวียดนามรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบัสที่บรรทุกผู้โดยสาร 19 คน พลิกคว่ำบนถนนบนภูเขาในจ.เอียนบ่าย ทางภาคเหนือของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า รถบัสขนาด 29 ที่นั่ง ที่บรรทุกกลุ่มการกุศลกำลังเดินทางลงจากเขาขณะเกิดเหตุพลิกคว่ำ
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากซากรถได้ 10 คน ขณะที่อีกหลายคนยังติดอยู่ภายในรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักตัดตัวรถ โดยเจ้าหน้าที่ในท้องที่ระบุว่าสาเหตุของอุบัติเหตุอาจเกิดจากระบบเบรกขัดข้อง
สำนักข่าวเวียดนามรายยงานว่าตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชน ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะที่ทางการระบุว่ากำลังสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้.