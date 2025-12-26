เทรนด์ใหม่โจรลาว! ปีนเสาไฟ ขโมยหม้อแปลงมาเแกะทองแดงขาย

MGR Online - กลุ่มหัวขโมยใจเด็ดในลาวลักลอบปีนเสาไฟฟ้า ขโมยหม้อแปลงมาแกะสายไฟ-สายทองแดงข้างในออกไปขาย เกิดเหตุต่อเนื่องแล้ว 3 ครั้ง ทำให้เกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้าง
วันนี้ (26 ธ.ค.) เพจ EDL LAOs สาขานครหลวง 2 รายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุไฟดับเป็นวงกว้าง ในเขตบ้านแสนอุดม เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ พบว่าสาเหตุไฟดับเกิดจากมีกลุ่มโจรแอบถอดหม้อแปลงไฟฟ้าลงมาจากเสา และแกะอุปกรณ์ภายในโดยเฉพาะสายไฟและสายทองแดงออกไปขาย จึงรีบแก้ไขโดยนำหม้อแปลงลูกใหม่มาติดตั้งแทน
ก่อนหน้านี้ ภายในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และในแขวงเวียงจันทน์ ได้มีกรณีกลุ่มโจรแอบปีนขึ้นไปถอดหม้อแปลงไฟฟ้าลงมา เพื่อขโมยสายทองแดงและอุปกรณ์ข้างในออกไปขายเกิดบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงราคาโลหะโดยเฉพาะทองแดงที่สูงขึ้น
โดยหลังเกิดเหตุแต่ละครั้ง พื้นที่บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกลักลอบถอดลงมา ต้องเกิดไฟดับกินบริเวณกว้าง
เท่าที่เคยมีการรายงานออกไปเป็นข่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้เกิดเหตุมีกลุ่มโจรลักลอบปีนขึ้นไปบนเสาไฟเพื่อถอดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 kVa ลงมาเพื่อถอดสายไฟและสายทองแดงออกไปขาย เหตุเกิดที่สวนประชาชน เมืองกาสี แขวงเวียงจันทน์
ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ได้เกิดเหตุลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มโจรได้ปีนขึ้นไปถอดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kVa ลงมาจากเสา เพื่อถอดอุปกรณ์ภายในออกไปขาย เหตุเกิดในเขตสวนไดโนเสาร์ ใกล้ๆกับถนน 450 ปี ในนครหลวงเวียงจันทน์