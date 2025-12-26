กัมพูชากล่าวหาไทยยกระดับการโจมตีทางอากาศระหว่างการเจรจาชายแดน

เอเอฟพี - กัมพูชากล่าวหาไทยว่าเพิ่มการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ชายแดนพิพาท แม้ว่าเจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมการประชุมหลายวันที่มุ่งเจรจาเพื่อยุติการปะทะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ความขัดแย้งชายแดนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านได้ปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้ ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้าต้องหยุดชะงัก และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 40 คน ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีผู้พลัดถิ่นอีกประมาณ 1 ล้านคน
เจ้าหน้าที่กัมพูชาและไทยอยู่ระหว่างการเจรจาเป็นวันที่ 3 โดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศมีกำหนดพบหารือในวันเสาร์ (27)
อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้กล่าวหาว่ากองทัพไทยได้ทำการโจมตีทางอากาศอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนพิพาทในจ.บันเตียเมียนเจย ในเช้าวันนี้ (26)
คำแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า “ตั้งแต่เวลา 6.08 น. ถึง 7.15 น.กองทัพไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ทิ้งระเบิดมากถึง 40 ลูก เพื่อเพิ่มการโจมตีในพื้นที่ของหมู่บ้านโจกเจย” คำแถลง ระบุ
ขณะเดียวกัน สื่อไทยได้รายงานว่ากองกำลังของกัมพูชาได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาตามแนวชายแดนในจ.สระแก้ว ส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่
ทั้งสองประเทศต่างกล่าวโทษอีกฝั่งว่าเป็นฝ่ายเริ่มการสู้รบครั้งใหม่ที่ลุกลามไปเกือบทุกจังหวัดตามแนวชายแดน และอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเอง สหรัฐฯ จีน และมาเลเซีย เป็นคนกลางในการเจรจาหยุดยิงเพื่อยุติการปะทะกันอย่างรุนแรงเป็นเวลา 5 วันในเดือนก.ค.
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ระบุในหน้าเพจเฟซบุ๊กว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ และได้หารือถึงแนวทางในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย.