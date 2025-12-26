กัมพูชาคุย Indomie ตั้งโรงงานผลิตในประเทศ หวังช่วยลดพึ่งพาสินค้าไทยท่ามกลางกระแสคว่ำบาตร

MGR ออนไลน์ - สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชาได้เปิดเผยว่าในการประชุมเพื่อพิจารณาและหารือเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนโครงการลงทุนจำนวน 13 โครงการ หนึ่งในนั้นคือบริษัทอินโดมี่ (Indomie) แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชื่อดังจากอินโดนีเซีย ที่กำลังมองหาโอกาสลงทุนในประเทศ
โครงการการลงทุนเหล่านี้มีมูลค่าการลงทุนรวม 323 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะสร้างงานประมาณ 7,000 ตำแหน่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโครงการการลงทุนจะช่วยให้กัมพูชาสามารถลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าท่ามกลางการคว่ำบาตรสินค้าไทย
โครงการการลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาประกอบด้วยการผลิตเครื่องสำอาง การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า การย้อมผ้าและการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การผลิตเครื่องครัว การประกอบรถยนต์ การผลิตอุปกรณ์ตั้งแคมป์และกีฬา การผลิตกระถางดอกไม้และวัสดุตกแต่งสวน การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 150 เมกะวัตต์
โครงการเหล่านี้จะตั้งอยู่ในจ.กันดาล จ.ตาแก้ว จ.กำปงสะปือ จ.กำปงชะนัง จ.พระตะบอง และจ.มณฑลคีรี
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคมชาวกัมพูชากล่าวว่าความเคลื่อนไหวของบริษัทอินโดมี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากชาวกัมพูชาได้คว่ำบาตรสินค้าไทย โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเสริมว่ากัมพูชานำเข้าสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก
เขากล่าวเสริมว่าโครงการการลงทุนนี้จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ สร้างงานให้กับแรงงานชาวเขมร เพิ่มรายได้ประชาชาติ และลดการพึ่งพาสินค้านำเข้า
กรมศุลกากรและสรรพากรกัมพูชาระบุว่าการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและอินโดนีเซียมีมูลค่า 983.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซียคิดเป็นมูลค่าประมาณ 62.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 921.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.