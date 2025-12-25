ไกด์นำเที่ยวชาวเขมรโอดนักท่องเที่ยวยกเลิกทัวร์-รายได้ลดจากเหตุปะทะชายแดน

เอเอฟพี - บุน รัตนา ไกด์นำเที่ยวชาวกัมพูชากล่าวว่า เขาแทบไม่มีงานทำเลยนับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย แม้จะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวก็ตาม
ปราสาทนครวัด แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกตั้งอยู่ในเมืองเสียมราฐ ห่างจากชายแดนไทยเพียง 2 ชั่วโมง ที่เป็นพื้นที่สู้รบทางทหารมานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว และทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
การยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากความขัดแย้งทำให้สิ่งก่อสร้างหินอายุหลายศตวรรษ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดของกัมพูชาเงียบเหงาผิดปกติและธุรกิจต่างๆ ก็ซบเซา
บุน รัตนา กล่าวว่ามีการยกเลิกทัวร์มากกว่า 10 รายการในเดือนธ.ค. เพียงเดือนเดียว ซึ่งทำให้รายได้ของเขาลดลงประมาณ 80% เหลือเพียง 150 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
เขาโทษว่าการสู้รบที่ปะทุขึ้นใหม่ ที่มีรากฐานจากข้อพิพาทชายแดนที่สืบเนื่องมาจากยุคอาณานิคมเป็นสาเหตุ
แต่เขามีความหวังว่านักท่องเที่ยวจะกลับมายังอุทยานโบราณสถานอังกอร์ ที่เป็นที่ตั้งของปราสาทโบราณจำนวนมากจากอาณาจักรขอม รวมถึงปราสาทบายน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างนครวัด
“นักท่องเที่ยวบางคนกลัว แต่ที่เสียมราฐนี้ปลอดภัย” บุน รัตนา กล่าวกับเอเอฟพี
หลังจากความขัดแย้งปะทุขึ้นจากการต่อสู้ครั้งใหม่ในเดือนพ.ค. ไทยได้ปิดด่านพรมแดนทางบก
ผู้ประกอบการทัวร์ พ่อค้าแม่ค้า และคนขับรถในเสียมราฐและกรุงเทพฯ กล่าวว่าการปิดด่านและการปะทะกันในเดือนก.ค. และเดือนนี้ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจ
เรียม โบเรต ผู้ก่อตั้งบริษัททัวร์ Journey Cambodia กล่าวกับเอเอฟพีว่ายอดจองทัวร์ลดลง
ที่ด้านนอกปราสาทนครวัด คนขับรถตุ๊กตุ๊กรายหนึ่งกล่าวว่ารายได้ของเขาลดลงครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่การปะทะเริ่มขึ้น
การท่องเที่ยวคิดเป็นประมาณ 1 ใน 10 ของจีดีพีของกัมพูชา โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 6.7 ล้านคนเมื่อปีที่แล้ว
แต่ยอดขายบัตรเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์ลดลงอย่างน้อย 17% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนมิ.ย. ถึงเดือนพ.ย. ตามข้อมูลของบริษัท Angkor Enterprise ซึ่งลดลงอย่างมากหลังจากเกิดเหตุปะทะกัน 5 วันในเดือนก.ค. ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
ต่างจากปีก่อน ความเงียบสงบได้ปกคลุมอุทยานท่องเที่ยวแห่งนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหายไป แม่ค้าขายเสื้อยืดกล่าว
“ฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะกลัว ฉันก็กลัวเหมือนกัน” หญิงวัย 40 ปี กล่าว และเสริมว่าเธอมีรายได้เพียงแค่เศษเสี้ยวของรายได้ในช่วงเวลาปกติ
ห่างจากเมืองหลวงของไทยราว 420 กิโลเมตร รถตู้ที่เคยวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวไปนครวัดในเส้นทางที่ใช้เวลาราว 6 ชั่วโมง จอดนิ่งอยู่ตั้งแต่ด่านชายแดนปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้า
บริษัททัวร์กล่าวกับเอเอฟพีว่า การเดินทางด้วยรถบัสไปยังชายแดนหยุดให้บริการแล้ว และความไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในไทยเช่นกัน
เจ้าของบริษัททัวร์ Lampoo Ocean Travel ในไทยกล่าวว่า เมื่อลูกค้าถามว่าพวกเขาสามารถเดินทางไปกัมพูชาได้หรือไม่นั้น เขาทำได้เพียงบอกกับลูกค้าว่าไปไม่ได้ และไม่สามารถบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าจะสามารถเดินทางได้อีกเมื่อไหร่
อาร์โนลด์ ดาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบริการและซีอีโอของ Thalias Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา กล่าวว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นพึ่งพาปราสาทนครวัดและจุดเข้าประเทศเพียงไม่กี่แห่ง โดยเฉพาะเส้นทางทางบกผ่านประเทศเพื่อนบ้าน
“การหยุดชะงักกระจุดตัวอยู่ที่การเดินทางทางบก แต่ไม่ใช่ความต้องการจากทั่วโลกสำหรับกัมพูชา” อาร์โนลด์ ดาร์ค กล่าว โดยอ้างถึงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลดลง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนที่ปราสาทนครวัด แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของกัมพูชาบอกกับเอเอฟพีว่าพวกเขาไม่ได้เลื่อนการเดินทางจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันรายหนึ่งกล่าวว่าเธอไม่กังวลเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวชมนครวัด เนื่องจากเธอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและกฎระเบียบชายแดน และกล่าวว่าเธอรู้สึกปลอดภัย
“เราดีใจที่ได้มาที่ดี และตอนนี้เรารู้สึกปลอดภัย” นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่เดินทางมาถึงเสียมราฐพร้อมกับครอบครัว แม้จะได้ยินข่าวการสู้รบ กล่าว
แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความวิตกกังวลยังคงมีอยู่ และทวีความรุนแรงขึ้นจากรายงานของสื่อต่างๆ และภาพยนต์เกี่ยวกับเครือข่ายหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรทั่วภูมิภาค
ในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกัมพูชาและพม่า สแกมเมอร์จำนวนมากทั้งที่ตั้งใจและถูกค้ามนุษย์ได้หลอกลวงเหยื่อเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากกลอุบายเรื่องความรักและการลงทุน ผู้สังเกตการณ์ระบุ
“น่าเศร้า ที่ความเป็นจริงในพื้นที่คือสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของกัมพูชานั้นปลอดภัย แต่พาดหัวข่าวได้สร้างความเสียหายไปแล้ว” ฮันนาห์ เพียร์สัน ผู้อำนวยการบริษัทที่ปรึกษาการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว
เพียร์สันกล่าวว่าไทยก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงในปีนี้เช่นกัน ที่เริ่มแรกเกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ และแย่ลงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดน
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจ.เสียมราฐ ยอมรับว่าชื่อเสียงของกัมพูชาในฐานะแหล่งที่ตั้งของสแกมเมอร์ข้ามชาติได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่เขามั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาที่นครวัดอีกครั้งหลังจากการสู้รบยุติลง
“ยิ่งสงครามจบเร็วเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวก็จะกลับมาเร็วเท่านั้น” ผู้อำนวยการ กล่าว.