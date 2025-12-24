ชาวเขมรยื่นคำร้องขอวอชิงตันแทรกแซงให้ไทยยุติการใช้ F-16 ของสหรัฐฯ ในการสู้รบ

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่า ชาวเขมรได้ยื่นคำร้องให้สหรัฐฯ เข้าแทรกแซงอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องพลเรือนกัมพูชาและยุติการโจมตีทางทหารของไทย โดยเฉพาะยุติการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทย ที่ถูกส่งเข้าโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการปะทะชายแดนโดยทันที
ในคำร้องที่ส่งถึงรัฐบาลทหารและสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงพนมเปญ ลงวันที่ 22 ธ.ค. พลเมืองกัมพูชาได้เรียกร้องให้สหรัฐฯ ยืนเคียงข้างประชาชนชาวเขมรและดำเนินการโดยทันทีเพื่อยุติการรุกรานกัมพูชาของไทย
“เราถือว่าสหรัฐฯ ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของกองทัพไทย ที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่ผลิตโดยอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ละเมิดน่านฟ้ากัมพูชาและกฎหมายระหว่างประเทศ” คำร้องระบุ
คำร้องดังกล่าวยังระบุว่ากองทัพไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ดำเนินการโจมตีทางอากาศภายในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา ทำให้บ้านเรือน สะพาน ถนน วัด โรงเรียน และปราสาทโบราณได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง
“น่าเศร้า การกระทำเหล่านี้ส่งผลให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตและบาดเจ็บเกือบ 100 คน และพลเรือนพลัดถิ่นราว 500,000 คน” คำร้องที่ลงนามโดยชาวเขมรกว่า 100 คน ระบุ
“ทุกลายเซ็นคือคำวิงวอนอย่างสิ้นหวังขอให้สหรัฐฯ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เรายืนหยัดเพื่อสันติภาพ เรายืนหยัดเพื่ออธิปไตย เรายืนหยัดเพื่อชีวิตของประชาชนของเรา” สื่อกัมพูชารายงานอ้างเนื้อหาของคำร้อง
ในวันที่ 24 ธ.ค. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกัมพูชารายงานว่าได้รับคำร้องดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว และได้ส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันวานนี้
ผู้ยื่นคำร้องระบุว่าพวกเขาจะติดตามประสิทธิผลของคำร้องเพื่อดูว่าสหรัฐฯ จะกดดันไทยอย่างจริงจังให้หยุดใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 และหยุดรุกรานกัมพูชาหรือไม่
“เราจะประท้วงที่สถานทูตสหรัฐฯ อีกครั้งในเร็วๆ นี้ หากคำร้องของเราไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ” คำร้องระบุ.