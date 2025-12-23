กัมพูชาร้องประชาชนหยุดแชร์เนื้อหาจากไทย อ้างเฟกนิวส์ทำลายกำลังใจคนในชาติ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม และกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกคำแนะนำให้ประชาชนหยุดแชร์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่มีต้นทางมาจากประเทศไทย หรือแหล่งที่มาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยทันที ท่ามกลางสิ่งที่กัมพูชาระบุว่าเป็นสถานการณ์ที่กำลังส่งผลกระทบต่ออธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของประเทศ
ทั้งสองกระทรวงของกัมพูชาได้เตือนว่าการแสดงความคิดเห็น การแชร์ หรือการตอบโต้บทความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ จากบัญชีโซเชียลมีเดียของไทยหรือแหล่งที่มาที่ไม่ชัดเจนนั้น มีส่วนทำให้เกิดการแพร่กระจายเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากไทยและข่าวปลอม
“การกระทำดังกล่าวได้เร่งการแพร่กระจายข้อมูลเท็จ ความเข้าใจผิด และการยุยงปลุกปั่นที่บ่อนทำลายกำลังใจของประชาชน และเสี่ยงที่จะบดบังข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของรัฐบาล กระทรวงที่เกี่ยวข้อง สถาบัน และสื่อของกัมพูชา” กระทรวงทั้ง 2 กระทรวงระบุ
คำแนะนำยังระบุว่า เนื้อหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบที่เผยแพร่ทางออนไลน์นั้น ถูกนำไปใช้งานซ้ำโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น ChatGPT และ Gemini มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เนื้อหานั้นแพร่กระจายออกไป และสร้างความสับสนในระดับนานาชาติ
กระทรวงของกัมพูชายังระบุว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมทั่วโลกบางส่วนเข้าใจผิดว่าเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นรายงานข้อเท็จจริง ในขณะที่เนื้อหาดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อปิดบังสิ่งที่กัมพูชาอธิบายว่าเป็นการรุกรานของไทยต่ออธิปไตยของกัมพูชา
“เพื่อต่อต้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กระทรวงขอเรียกร้องให้ประชาชนรายงาน และบล็อกเพจ บัญชีเฟซบุ๊ก และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับแหล่งข่าวของไทยหรือแหล่งข่าวที่ขาดการตรวจสอบที่ชัดเจน” คำแนะนำระบุ
นอกจากนี้ กระทรวงยังแนะนำให้ผู้ใช้งานแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านเครื่องมือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาดังกล่าว เพื่อจำกัดการแพร่กระจายทางออนไลน์
คำแถลงของกระทรวงทั้งสองยังสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและสันติภาพผลิตและแชร์เนื้อหาที่สะท้อนเสียงและจุดยืนที่ถูกต้องของกัมพูชาต่อประชาคมระหว่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม และกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาระบุว่า กระทรวงหวังให้นักข่าว ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ และผู้ใช้โซเชียลมีเดียปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางข้อมูลที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของชาติ.