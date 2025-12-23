กัมพูชาขอไทยย้ายสถานที่เจรจาชายแดนไปมาเลเซีย อ้างความปลอดภัย-เป็นกลาง

เอเอฟพี - กัมพูชาได้ร้องขอให้ไทยจัดการเจรจาทวิภาคีในสถานที่ที่เป็นกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตามจดหมายที่สำนักข่าวเอเอฟพีได้รับวันนี้ (23) โดยทั้งสองประเทศจะเจรจาเงื่อนไขการหยุดยิงหลังจากการปะทะชายแดนอย่างรุนแรงเป็นเวลา 2 สัปดาห์
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมของไทยได้พยายามที่จะคลายความกังวลของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการประชุมที่จะจัดขึ้นในไทย และกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าสถานที่จัดประชุมยังอยู่ระหว่างหารือ
ความขัดแย้งชายแดนที่ยืดเยื้อมานานของทั้งสองประเทศปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้ ทำลายข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้า ที่เหตุปะทะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 40 คน และทำให้มีผู้พลัดถิ่นกว่า 900,000 คนในทั้งสองฝ่าย ตามการระบุของเจ้าหน้าที่
เมื่อวันจันทร์ (22) สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยประกาศเรื่องการเจรจาหารือกับกัมพูชาหลังการประชุมในกรุงกัวลาลัมเปอร์ กับรัฐมนตรีต่างประเทศจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กัมพูชาเป็นสมาชิกอยู่ด้วย
รัฐมนตรีของไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการหารือจะจัดขึ้นในวันพุธ (24) ที่จ.จันทบุรี ภายใต้กรอบของคณะกรรมการชายแดนทวิภาคีที่มีอยู่
แต่ในจดหมายที่ลงวันที่วันจันทร์ ถึงพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไทย เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ร้องขอให้การประชุมจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
“ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากการสู้รบที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดน การประชุมนี้ควรจัดขึ้นในสถานที่ปลอดภัยและเป็นกลาง” เตีย เซยฮา ระบุในจดหมายที่เอเอฟพีได้รับในวันอังคารและได้รับการยืนยันจากกระทรวงแล้ว
เตีย เซยฮา ระบุว่ามาเลเซีย ที่เป็นประธานกลุ่มอาเซียนได้ตกลงที่จะเป็นเจ้าภาพในเมืองหลวงของประเทศ
ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงเทพฯว่าสถานที่การประชุมกำลังอยู่ระหว่างการหารือในขณะนี้
“การเจรจาจะใช้เวลา 2 วัน โดยเริ่มจากกลุ่มทางเทคนิคก่อน” นิกรเดช พลางกูร โฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุ
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ กล่าวว่าการประชุมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ประเทศไทย แต่ก็พยายามคลายความกังวลของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาด้วย
“การประชุมจะจัดขึ้นที่จ.จันทบุรี ที่แทบไม่มีการสู้รบเลย ปลอดภัยดี” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
เขากล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่จ.เกาะกง ของกัมพูชา ดังนั้นจึงเป็นตาของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพ โดยเสริมว่าไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะไทยสามารถแยกเรื่องการทหารและเรื่องการทูตออกจากกันได้
“ผมอยากบอกกัมพูชาให้เชื่อมั่นเราเรื่องความปลอดภัย” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ กล่าว พร้อมเสริมว่าการประชุมจะจัดขึ้นใกล้ชายแดนกัมพูชา
แต่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยังกล่าวอีกว่ากองกำลังทหารของไทยจะยังคงสู้รบต่อไปตราบใดที่กัมพูชายังคงสู้รบ และการสู้รบที่เกิดขึ้นเกือบตลอดแนวชายแดนนั้น สงบแค่ในพื้นที่บางส่วนของสองจังหวัด
กัมพูชากล่าวหาว่าไทยโจมตีทางอากาศในดินแดนของตนเมื่อวันจันทร์ หลังจากไทยประกาศว่าทั้งสองประเทศตกลงที่จะจัดการเจรจาทวิภาคี
มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการสู้รบยังคงดำเนินอยู่ในเช้าวันอังคารและระบุว่ากองกำลังทหารของไทยได้ยิงถล่มเมืองปอยเปต.