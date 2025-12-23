รบ.ลาวพลิกผืนป่าสงวน 8 แห่ง ทำเหมืองทอง ถ่านหิน ขุดแร่หายาก

MGR Online - รัฐบาลลาวขออนุมัติสภาแห่งชาติ พลิกผืนป่าสงวน เขตอุตยาน 8 แห่ง ใน 5 แขวง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำเหมืองแร่ ทั้งทอง เงิน ถ่านหิน และแร่หายาก
เพจ"ข่าวผู้แทนประชาชน" สื่อทางการของสภาแห่งชาติลาวรายงานว่า วันที่ 18-19 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา นายไซสมพอน พมวิหาน กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประธานสภาแห่งชาติลาว ได้เป็นประธานการประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของประเทศหลายเรื่อง ประกอบด้วย
1.พิจารณาโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำเทินหินบูน ของบริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน
2.พิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทที่ดิน จากที่ดินป่าไม้เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ได้แก่
2.1 ขอเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาตินากาย-น้ำเทิน เพื่อนำมาใช้ในโครงการขุดค้นและแปรรูปแร่ทองคำ ในเมืองคำเกิด แขวงบ่อลิคำไซ
2.2 ขอเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ในเขตป่าป้องกันแห่งชาติยอดน้ำเงียบ เพื่อนำมาใช้ในโครงการขุดค้นและแปรรูปแร่หายาก ในเมืองคูน แขวงเชียงขวาง
2.3 ขอเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติ ล่องคาว-ล่องคาน เพื่อนำมาใช้ในโครงการขุดค้นและแปรรูปแร่ทองคำและแร่ต่อเนื่อง ในเมืองพูกูด แขวงเชียงขวาง
2.4 ขอเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติยอดเยือง-ผาแดง และป่าป้องกันแห่งชาติสบแปน-ห้วยโก้ เพื่อนำมาใช้ในโครงการขุดค้นและแปรรูปแร่หายาก ในเมืองกวัน แขวงหัวพัน
2.5 ขอเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ธรรมชาติในเขตป่าผลิตแห่งชาติน้ำปา-ห้วยวี เพื่อนำมาใช้ในโครงการขุดค้นและแปรรูปสินแร่โลหะเงิน ในเมืองซานไซ แขวงอัตตะปือ
2.6 ขอเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนพูอินถิ่น ระดับแขวง เพื่อนำไปใช้ในโครงการขุดค้นและแปรรูปถ่านหิน ในเมืองหินเหิบ และเมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์
2.7 ขอเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนน้ำมวน-พูจอมวอย และเขตอุทยานแห่งชาตินากาย-น้ำเทิน เพื่อนำไปใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเจืองเซิน 2 ในเมืองคำเกิด และเมืองไซจำพอน แขวงบ่อลิคำไซ
นอกจากนี้ ยังพิจารณาข้อเสนอของรัฐบาลที่ขอแก้ไขมูลค่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยอาไก้ ระยะที่ 1 ในเมืองพิน แขวงสะหวันนะเขต เพื่อกำหนดเข้าในแผนการลงทุนของรัฐ
ในเนื้อข่าว ไม่ได้บอกว่าคณะกรรมการมีมติเกี่ยวกับการข้อเสนอเปลี่ยนประเภทที่ดินของรัฐบาลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าป้องกัน และป่าผลิตทั้ง 8 แห่ง อย่างไร