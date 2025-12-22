ศาลสูงสุดสหประชาชาตินัดไต่สวนคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในพม่าเดือนม.ค.

เอเอฟพี - ศาลสูงสุดของสหประชาชาติประกาศว่าการไต่สวนสาธารณะคดีที่กล่าวหาพม่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญาจะเกิดขึ้นในเดือนม.ค. 2569
คดีที่ยื่นฟ้องโดยแกมเบียต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ในปี 2562 กล่าวหาว่าทางการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงดทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติระหว่างการปราบปรามอย่างโหดร้ายของกองทัพและกองกำลังติดอาวุธชาวพุทธต่อต้านชาวโรฮิงญาในปี 2560
ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนหลบหนีการปราบปรามนองเลือด ขณะที่พยานรายงานว่ามีการฆาตกรรม ข่มขืน และวางเพลิงโดยมุ่งเป้าชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้
จากเหตุดังกล่าว ICJ ที่ทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศจึงสั่งพม่าในปี 2563 ให้ดำเนินมาตรการทั้งหมดภายใต้อำนาจของพวกเขาป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ที่ตั้งอยู่ในกรุงเฮก ได้ออกคำแถลงว่าการพิจารณาคดีแบบเปิดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-29 ม.ค.
“การพิจารณาคดีจะมุ่งเน้นที่ข้อเท็จจริงของคดี และจะรวมถึงการสอบพยานและผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายต่างๆ เรียกมา” ICJ ระบุ แต่การสอบพยานจะดำเนินการแบบปิด
แกมเบีย ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ได้ขอให้ศาลตัดสินว่าพม่าละเมิดพันธกรณีเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แกมเบียเรียกร้องการชดใช้ต่อเหยื่อ รวมถึงการรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์โหดร้ายเช่นนี้ขึ้นอีก
หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระบุว่าชาวโรฮิงญามากกว่า 1 ล้านคนอาศัยอยู่ในค่ายพักชั่วคราวในบังกลาเทศ หลังจากหลบหนีการปราบปรามในปี 2560 ในพม่า ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ
แม้ว่าคำตัดสินของ ICJ จะมีผลผูกพันและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ แต่ศาลไม่มีวิธีที่จะบังคับใช้คำพิพากษาของตน.