เรือนักเที่ยวต่างชาติล่มกลาง “น้ำโขง” ที่ “หลวงพระบาง” ผู้โดยสารชาวลาวสูญหาย 3 คน

MGR Online - เกิดเหตุเรือนำนักท่องเที่ยวชาวยุโรปกว่า 120 ชีวิตชนแก่งหินล่มกลางแม่น้ำโขง หน้าถ้ำติ่ง หลวงพระบาง ผู้โดยสารชาวลาวแม่กับลูกสาว 3 ขวบ กับ 1 ขวบ สูญหาย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.40 น. ได้เกิดเหตุเรือนักท่องเที่ยวล่มกลางแม่น้ำโขง บริเวณหน้าถ้ำติ่ง ตรงข้ามบ้านปากอู เมืองปากอู อยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร
เรือลำที่เกิดเหตุเป็นเรือช้า ล่องลงมาจากเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไซ บนเรือนอกจากผู้โดยสารชาวลาวแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่เต็มลำเรือประมาณ 120 คน
ตามข้อมูลที่เผยแพร่ในคลิปบนบัญชีเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Kop Phommachan ศิลปินชาวลาวซึ่งเดินทางมากับเรือลำดังกล่าวด้วย ระบุว่า เมื่อเรือล่องลงมาถึงบริเวณหน้าถ้ำติ่ง ได้เกิดชนกับแก่งหินกลางแม่น้ำโขง จากนั้นเรือได้จอดคาไว้ตรงแก่งหินดังกล่าว เพื่อรอให้เรือลำอื่นมาถ่ายผู้โดยสารออกไป ขณะนั้นนักท่องเที่ยวบนเรือยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จึงยังคงนั่งชมวิว ถ่ายภาพทิวทัศน์จากบนเรือ
แต่หลังจากหยุดค้างอยู่นานกว่า 5 นาที บริเวณหัวเรือค่อยๆเริ่มจมลงในแม่น้ำ นักท่องเที่ยวบนเรือเริ่มตื่นตระหนก เรือท่องเที่ยวอีกลำหนึ่งรีบแล่นมาจอดประกบด้านข้างเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แต่เรือกลับจมลงไปอย่างรวดเร็ว จนนักท่องเที่ยวหลายคนต้องกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อเอาตัวรอด ขณะนั้นมีเรือหาปลาของชาวบ้านรีบพายมาช่วย แต่เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมาก ทำให้นักท่องเที่ยวลอยหลุดไหลไปตามลำน้ำอย่างรวดเร็ว
ตามรายงานของสื่อหลายแห่งของลาว ระบุว่า ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบนเรือขึ้นมาได้หมด แต่มีผู้โดยสารที่เป็นชาวลาวเพศหญิงที่เดินทางมากับเรือพร้อมด้วยลูกสาว 2 คน อายุ 3 ปี และ 1 ปี กลับสูญหายไป ไม่มีผู้ใดพบเห็น
เจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินองค์กรกาชาดแขวงหลวงพระบาง ได้ระดมประดาน้ำจำนวนมาก ดำลงไปในแม่น้ำโขงเพื่อค้นหาผู้สูญหาย แต่รายงานล่าสุด จนถึงเวลา 18.38 น. ของเมื่อวานนี้(19 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้โดยสารเคราะห์ร้ายทั้ง 3 คน
การล่องเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงเป็นที่นิยมอย่างมากของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวตะวันตก โดยมีต้นทางอยู่ 2 จุด จุดแรกที่เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว ตรงข้ามกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จุดที่ 2 คือที่เมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไซ เรือที่ใช้ท่องเที่ยวมี 2 ประเภท คือเรือเร็วและเรือช้า
เรือเร็วเป็นเรือหางยาว ใช้เวลาแล่นจากเมืองเชียงของไปยังหลวงพระบางไม่ถึง 1 วัน ส่วนเรือช้าต้องใช้เวลาเดินทางนาน 2 วัน โดยเริ่มออกจากเมืองห้วยซายในตอนเช้าไปถึงเมืองปากแบ่งในตอนเย็น นักท่องเที่ยวได้พักค้างที่เมืองปากแบ่ง 1 คืน วันรุ่งขึ้นเดินทางต่อจากเมืองปากแบ่งไปยังหลวงพระบาง ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางอีก 1 วัน จึงจะถึง