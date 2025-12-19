กัมพูชาไม่เชื่อ Trip.com ระงับความร่วมมือ ชี้เป็นเฟกนิวส์หวังบ่อนทำลายการท่องเที่ยวเขมร

MGR ออนไลน์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาปฏิเสธรายงานของสื่อไทยที่ระบุว่า Trip.com ได้ระงับความร่วมมือกับองค์การการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา (CTA) หลังจากผู้ใช้งานแสดงความกังวลเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดหรือข้อมูลรั่วไหล
สำนักข่าวขแมร์ไทมส์รายงานว่า รายงานที่เผยแพร่โดยสื่อไทยหลายสำนักอ้างว่า Trip.com บริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของจีนได้ระงับข้อตกลงความร่วมมือกับกัมพูชานั้น ถูกปฏิเสธอย่างหนักแน่นจากคนวงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ระบุว่าเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงและทำให้เข้าใจผิด
รายงานดังกล่าวที่เริ่มปรากฎในเว็บไซต์ของสื่อไทยตั้งแต่วันพุธ อ้างว่า Trip.com ได้ระงับความร่วมมือกับองค์การการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา หลังจากผู้ใช้งานชาวจีนและชาวไทยได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดหรือข้อมูลรั่วไหล
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ และชี้ว่ารายงานดังกล่าวอาจมีเจตนาแฝงที่จะบ่อนทำลายภาคการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตของกัมพูชา
องค์การการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของจีนหลายราย รวมถึง Trip.com ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกับจีนให้กว้างขวางขึ้น
ความร่วมมือเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับการหลั่งไหลเข้ามาของอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดีย บล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อสำรวจและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของกัมพูชา
ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่าจังหวะเวลาและลักษณะของรายงานดังกล่าวทำให้เกิดคำถามถึงเจตนา เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จดูเหมือนจะถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการเลือกกัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเยือนกัมพูชามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ฉาย สิวลิน ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวกัมพูชา (CATA) กล่าวกับขแมร์ไทมส์ โดยประณามอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่เธอระบุว่าเป็นการสร้างและเผยแพร่ข่าวลือที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับความร่วมือของกัมพูชากับบริษัท Trip.com Group
“ขอชี้อย่างชัดเจนว่าไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการหรือข่าวที่น่าเชื่อถือใดๆ จากสำนักงานใหญ่ของ Trip.com Group หรือจากแหล่งข่าวระดับโลกที่น่าเชื่อถือ ที่ยืนยันการยกเลิกบันทึกความเข้าใจของเรา” ฉาย สิวลิน กล่าว
“เราทราบว่าสิ่งนี้คืออะไร นี่คือกลยุทธ์สกปรกและการโฆษณาชวนเชื่ออย่างจงใจที่ถูกปลุกปั่นโดยผู้แสดงในระดับภูมิภาคท่ามกลางความวุ่นวายชายแดนในปัจจุบัน”
สิวลินเตือนว่าข้อมูลเท็จมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดสูง เพื่อทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชน
“เรื่องเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกคำนวณไว้แล้ว โดยมีเจตนาที่จะทำให้กัมพูชาโดดเดี่ยว และบังคับให้ประชาชนของเราสูญเสียความไว้วางใจในพันธมิตรระหว่างประเทศของเรา” ฉาย สิวลิน เสริม
เธอย้ำว่าความร่วมมือกับ Trip.com นั้นมีขึ้นด้วยความสุจริตที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของกัมพูชาไปทั่วโลก และไม่ควรถูกบ่อนทำลายด้วยสิ่งที่เธอระบุว่าเป็นความสิ้นหวังในการแข่งขัน
“ข่าวลือเหล่านี้ถูกเผยแพร่เพื่อสร้างความแตกแยกและความหวาดกลัวในที่ที่มีแต่ความร่วมมือและการเติบโต กัมพูชายังคงเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว พันธมิตรของเรายังคงอยู่ และเรายังคงเดินหน้าต่อไปกับพันธมิตรของเราเพื่อต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศของเรา” สิวลิน กล่าว
วิเวียน โกห์ ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวได้ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของรายงานดังกล่าว โดยระบุว่ามาตรฐานสากลที่กำกับควบคุมบันทึกความเข้าใจกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการระงับหรือการยกเลิกใดๆ
“รายงานเหล่านั้นขาดความน่าเชื่อถือ สื่อไทยบางแห่งใช้ภาพจากหน้าเพจเฟซบุ๊ก Trip.com ของไทย แต่ไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการจาก Trip.com เอง ที่เป็นบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จากมุมของความเป็นมืออาชีพแล้ว ดูเหมือนจะเป็นข่าวปลอม” วิเวียน โกห์ กล่าว
ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชารายงานว่า ระหว่างเดือนม.ค. ถึงเดือนต.ค 2568 กัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วประมาณ 1 ล้านคน
รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่า ก่อนการระบาดของโควิด-19 กัมพูชาเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมากถึง 2.3 ล้านคนในปี 2562 ที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
“กัมพูชามีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวจีน การเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นโอกาสที่ดี ไม่เพียงแค่ในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสการลงทุนในภาคส่วนอื่นๆ ด้วย” รัฐมนตรี กล่าว.