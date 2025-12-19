กัมพูชามามุกใหม่บอกทหารไทยใช้หมาที่สงสัยว่ามีเชื้อพิสุนัขบ้าโจมตีทหารในแนวหน้า

MGR ออนไลน์ - กัมพูชารายงานอ้างว่าทหารไทยใช้สุนัขโจมตีทหารกัมพูชาที่อยู่ในแนวหน้าในพื้นที่จ.พระวิหาร จนทำให้ทหารเขมรได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1 นาย และมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจ.พระวิหาร กล่าวว่าทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บหลังถูกสุนัขจากฝั่งไทยกัดใกล้กับชายแดน ได้ถูกส่งตัวไปที่สถาบันปาสเตอร์แห่งกัมพูชาเพื่อรับการรักษาและติดตามอาการต่อไป
ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจ.พระวิหาร กล่าวว่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บรายดังกล่าวได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลจ.พระวิหาร ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังสถาบันปาสเตอร์ในกรุงพนมเปญ เพื่อรับการรักษาติดตามผลเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเกิดขึ้น
สื่อกัมพูชายังรายงานว่าทหารกัมพูชาได้ยิงและฆ่าสุนัขตาย 1 ตัว ระหว่างการโจมตี ส่วนสุนัขที่เหลือวิ่งหนีกลับเข้าไปในฝั่งไทย.