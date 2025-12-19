เวียดนามกดปุ่มเริ่มงานก่อสร้างโครงการทางรถไฟเชื่อมจีน คาดพร้อมใช้งานปี 73

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามระบุว่าประเทศได้เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการในวันนี้ (19) ที่รวมทั้งการก่อสร้างสถานีรถไฟ 5 แห่งของระบบทางรถไฟเชื่อมเวียดนามกับจีน
ศูนย์กลางการผลิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กำลังเร่งการลงทุนในภาครัฐ ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าไว้ที่มากกว่า 8% ในปีนี้ และมากกว่า 10% ในปี 2569
คำแถลงของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า ทางรถไฟระยะทาง 391 กิโลเมตร มูลค่า 203.2 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 7,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะวิ่งจากเมืองลาวกาย ติดชายแดนจีน ผ่านกรุงฮานอย และไปสิ้นสุดที่เมืองไฮฟอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเวียดนาม
รัฐบาลระบุว่างานสร้างทางรถไฟจะเริ่มขึ้นในปลายปีหน้า และคาดว่าโครงการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2573
เวียดนามกล่าวเมื่อต้นปีว่าโครงการนี้จะได้รับเงินกู้จากรัฐบาลจีน
โครงการทางรถไฟเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใช้จ่ายขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 234 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 3,400 ล้านล้านด่ง (ราว 129,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดย 18% ของทุนจะมาจากรัฐบาล ส่วนที่เหลือมาจากแหล่งอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชน
การลงทุนทั้งหมดนี้ยังรวมถึงโครงการที่สร้างเสร็จไปแล้วเช่น โรงพยาบาล 2 แห่งในจ.นิงบิ่ง โครงการขยายสนามบินโนยบ่ายในกรุงฮานอย และฐานทัพอากาศในฟานเถียต
นอกจากนี้ยังรวมถึงโครงการใหม่ๆ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแดงมูลค่า 33,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศูนย์กีฬาในกรุงฮานอย กาสิโนรีสอร์ทมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจ.กว๋างนีง รวมถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย.