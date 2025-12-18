กลุ่มสิทธิมนุษยชน-ฝ่ายค้านพม่าร้องหาหลักฐานจากรัฐบาลทหารยืนยันว่า “ซูจี” ยังมีชีวิต

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลทหารของพม่าได้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าอองซานซูจี ผู้นำพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวอาจเสียชีวิตแล้ว โดยยืนยันในคำแถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคาร (16) ว่านักโทษการเมืองที่อายุมากที่สุดในโลกยังมีสุขภาพแข็งแรงดี
กลุ่มสิทธิมนุษยชนและบุคคลฝ่ายค้านได้ตั้งคำถามถึงข้อกล่าวอ้างดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลทหารปฏิเสธที่จะอนุญาตให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าพบซูจี
อู โบ จี เลขาธิการร่วมของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองกล่าวว่า คำแถลงของรัฐบาลทหารขาดความน่าเชื่อถือ
“เราไม่เชื่อสิ่งที่รัฐบาลพูด หากเธอสุขภาพแข็งแรงจริง ครอบครัวของเธอหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือเช่น เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ควรได้รับอนุญาตให้เข้าพบเธอได้ ประชาชนจึงจะวางใจ ด้วยวัยของเธอที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ประชาชนยิ่งกังวลมากขึ้นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่” อู โบ จี กล่าวกับสำนักข่าวอิรวดี
คำแถลงของรัฐบาลทหารเกิดขึ้นหลังจากที่ คิม อาริส ลูกชายของซูจี กล่าวกับรอยเตอร์เมื่อต้นสัปดาห์ว่าเขากลัวว่าแม่ของเขาอาจเสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากครอบครัวถูกตัดขาดจากการติดต่อกับซูจีมานานกว่า 2 ปี
“เธอมีปัญหาสุขภาพ ไม่มีใครได้พบเห็นเธอมานานกว่า 2 ปีแล้ว เธอไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับทีมทนายความของเธอด้วยซ้ำ ไม่ต้องถูกถึงครอบครัวเลย เท่าที่ผมรู้ เธออาจเสียชีวิตแล้วก็ได้” คิม อาริส กล่าวให้สัมภาษณ์ที่กรุงโตเกียว
รัฐบาลทหารปฏิเสธคำกล่าวของคิม อาริส โดยระบุว่าเป็นข้อมูลเท็จที่มุ่งเป้าขัดขวางการเลือกตั้งที่วางแผนไว้ อาริสกล่าวว่าเขาได้ยินเพียงรายงานเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของแม่ ที่รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ กระดูก และเหงือก แต่ไม่เคยได้ติดต่อโดยตรง
อู ตุน มี้น สมาชิกของคณะกรรมการบริหารกลางพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า รัฐบาลทหารต้องรับผิดชอบในการชี้แจงสภาพของอองซานซูจี
“นับตั้งแต่ปี 2565 ไม่มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับที่อยู่ของเธอ รัฐบาลทหารเพียงแค่เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ ขณะที่ประชาชนได้ยินแต่ข่าวลือ รัฐบาลทหารต้องมีคำตอบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่” อู ตุน มี้น กล่าว
ภาพวิดีโอสุดท้ายที่เผยแพร่ต่อสาธารณะของผู้นำพลเรือนย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565 เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นซูจีและอดีตประธานาธิบดีวิน มี้น ถูกนำตัวขึ้นศาล และในเดือนก.ค. 2566 มีรายงานว่า ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้พบกับซูจีเป็นเวลา 90 นาที การพบหารือที่ได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาจากซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหาร
อู โบ จี กล่าวว่า นักโทษควรถูกคุมขังในเรือนจำหรือหากถูกขังเดี่ยว อย่างน้อยก็ควรอนุญาตให้มีการติดต่อกับครอบครัว
“การแยกเธอออกจากโลกภายนอกเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ หนทางเดียวที่จะยุติข้อสงสัยของสาธารณชนคือการปล่อยตัวเธอโดยไม่มีเงื่อนไข” อู โบ จี กล่าว
อองซานซูจี ถูกควบคุมตัวในวันที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 ต่อมาเธอถูกตัดสินจำคุกรวม 33 ปี จาก 19 ข้อหา ที่หลายคนมองว่าเป็นข้อหาที่มีแรงจูงใจทางการเมือง เธอถูกควบคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับใครได้เลยตั้งแต่นั้นมา ทำให้สาธารณชนวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของเธอ.