ไม่พบสแกมเมอร์ !?! ลาวลุยตรวจ 475 ตึกใน"สามเหลี่ยมทองคำ"

MGR Online - หน่วยเฉพาะกิจลาวนำกำลัง 77 นาย บุกตรวจอาคาร 475 หลัง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ 4 วันรวด แต่ไม่พบแก๊งสแกมเมอร์
หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา รายงานว่า ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา คณะทำงานเฉพาะกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารหลายหลังภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ
คณะเฉพาะกิจชุดนี้ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ที่ให้ยุติกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และการฉ้อโกงทางออนไลน์หรือสแกมเมอร์ มีกำลังพลรวม 77 นาย มาจากกองบัญชาการป้องกันความสงบ(ตำรวจ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งกำลังออกเป็น 4 ชุด แยกย้ายไปตรวจค้นอาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯรวม 475 หลัง
หลังจากใช้เวลาตรวจค้นรวม 4 วัน ไม่พบว่า มีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงทางออนไลน์ ส่วนอาคารที่เคยเปิดให้บริการเกมออนไลน์ในช่วงก่อนหน้านี้ จากการตรวจค้นพบว่าได้ปิดกิจการไปแล้ว เหลือเป็นเพียงอาคารว่างเปล่า
ตามรายงานของลาวพัฒนาระบุว่า การเข้าตรวจค้นอาคารเหล่านี้ เพื่อเป็นการยืนยันและรับประกันไม่ให้มีการละเมิดคำสั่งที่ให้ยุติกิจการเกมออนไลน์และการฉ้อโกงทางออนไลน์อย่างเด็ดขาด เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจ สามารถเข้ามาเปิดกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
การตรวจค้นอาคารรวม 475 หลัง ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากมีการปราบปรามอย่างจริงจังของกองทัพพม่า เพื่อกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์ของพวกจีนเทาในหลายพื้นที่ของเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกองทัพพม่าได้มีการระเบิดและรื้อทำลายอาคารภายในเขตเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค ที่เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าสแกมเมอร์ไปแล้วถึง 413 หลัง
นอกจากนี้ จากการสู้รบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็มีการระเบิดทำลายอาคารที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์ใช้เป็นแหล่งประกอบอาชญากรรมในฝั่งกัมพูชาไปแล้วหลายหลัง
มีรายงานข่าวออกมาเป็นระยะว่า แก๊งสแกมเมอร์ของจีนเทาจากเมืองเมียวดีและกัมพูชาหลายคนได้พากันหลบหนีขึ้นมายังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในเขตเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ของเมียนมา เพื่อใช้เป็นแหล่งก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์แหล่งใหม่