รมต.เขมรบอกไทยโกหกชาวโลก กล่าวหากัมพูชาเพื่อเป็นข้ออ้างรุกราน

MGR ออนไลน์ - รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาได้แสดงความเห็นกล่าวหาไทยว่า การโจมตีทางทหารของไทยต่อกัมพูชานั้นไม่ใช่การป้องกันตนเองเนื่องจากผู้นำและกองทัพของไทยโกหกประชาชนของตนเองและชาวต่างชาติ แต่เป็นการรุกรานอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา
เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศ ได้แสดงความเห็นดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันนี้ (17) โดยระบุว่ากองทัพไทยยังคงรุกรานดินแดนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวันที่ 11 ของการรุกรานด้วยอาวุธของทหารไทย
เขากล่าวเสริมว่าไทยไม่เพียงโจมตีทหารกัมพูชาที่กำลังปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้วย
รัฐมนตรีผู้นี้ยังกล่าวอีกว่า ฝ่ายไทยได้โกหกต่อโลก และกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องต่อกัมพูชาเพื่อสร้างข้ออ้างในการรุกรานกัมพูชา เขากล่าวว่าขณะนี้โลกได้รู้แล้วว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีกัมพูชาและก่อสงครามรุกรานเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตการเมืองภายในประเทศของตนเอง
เนธ เพียกตรา กล่าวว่าการกระทำของทหารไทยต่อกัมพูชาไม่ใช่การป้องกันตนเอง เนื่องจากผู้นำและกองทัพไทยโกหกประชาชนของตนเองและชาวต่างชาติ พร้อมกับเรียกร้องให้สหประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการเพื่อหยุดยั้งการรุกรานและการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อประเทศและประชาชนชาวกัมพูชาโดยทันที.