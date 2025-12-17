กัมพูชาออกคำสั่งห้ามใช้โดรนทั่วทั้งกรุงพนมเปญ อ้างเหตุผลความมั่นคง-ปลอดภัย

MGR ออนไลน์ - สำนักงานคณะกรรมการบริหารพนมเปญได้ออกคำสั่งห้ามใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือที่นิยมเรียกว่าโดรนทุกประเภททั่วทั้งเมืองหลวงของกัมพูชา เพื่อความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยยังคงตึงเครียด
รายงานระบุว่าประกาศของทางการกรุงพนมเปญนี้ขึ้นหลังจากจังหวัดอื่นๆ ทั้งจ.บันเตียเมียนเจย จ.กำปงธม จ.กัมปอต จ.พระตะบอง ได้ประกาศห้ามเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชนในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น
คำแถลงของกรุงพนมเปญยังเน้นย้ำว่า บุคคลใดก็ตามที่ใช้งานโดรนในกรุงพนมเปญโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานบริหารของเมืองหลวง จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางการยังเรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังและรายงานกิจกรรมโดรนที่น่าสงสัยใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือผ่านสายด่วนแห่งชาติทันทีเพื่อให้สามารถเข้าแทรกแซงได้ทัน
นอกจากนี้ ตำรวจกรุงพนมเปญ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมของทั้ง 14 เขตการปกครอง ยังได้รับคำสั่งให้เพิ่มการตรวจสอบ การจัดการ และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และการฝ่าฝืนข้อห้ามจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด.