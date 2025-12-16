รัฐบาลทหารพม่าแถลง “อองซานซูจี” ยังแข็งแรงดี หลังลูกชายให้สัมภาษณ์สื่อแม่อาจเสียชีวิตไปแล้ว

รอยเตอร์ - รัฐบาลทหารของพม่าระบุวันนี้ (16) ว่าอองซานซูจี อดีตผู้นำที่ถูกควบคุมตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากลูกชายของซูจีให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวันก่อนว่า เขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยของแม่วัย 80 ปีน้อยมาก และเกรงว่าเธออาจเสียชีวิตโดยที่เขาไม่รู้
ในการให้สัมภาษณ์ที่กรุงโตเกียว คิม อาริส กล่าวว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับแม่มาหลายปีแล้ว และเชื่อว่าเธอถูกควบคุมตัวอยู่ในกรุงเนปีดอ เมืองหลวงของพม่า
ซูจี ผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถูกควบคุมตัวหลังจากการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง และจุดชนวนสงครามกลางเมือง เธอกำลังรับโทษจำคุก 27 ปี จากข้อหาต่างๆ ที่รวมถึงการยุยงปลุกปั่น การทุจริต และการโกงเลือกตั้ง ซึ่งซูจีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
“ดอว์ อองซานซูจี มีสุขภาพแข็งแรงดี” คำแถลงที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ข่าว Myanmar Digital News ระบุ แต่คำแถลงไม่ได้ให้หลักฐานหรือรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับอาการป่วยของซูจี
ทั้งนี้ รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อขอความคิดเห็นจากคิม อาริส เกี่ยวกับคำแถลงของรัฐบาลทหารได้ในทันที
คิม อาริส กล่าวว่าการเลือกตั้งที่แบ่งเป็นหลายระยะ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. อาจเป็นโอกาสที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของมารดาของเขาได้ แม้ว่ารัฐบาลต่างประเทศหลายแห่งจะมองว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของกองทัพ
อาริสกล่าวว่าเขาหวังว่ากองทัพอาจปล่อยตัว หรือย้ายเธอไปกักบริเวณในบ้าน เพื่อเอาใจผู้วิพากษ์วิจารณ์ก่อนการเลือกตั้ง
ด้านรัฐบาลทหารกล่าวหาว่าอาริสพยายามขัดขวางการเลือกตั้ง ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2563 ที่กองทัพได้กล่าวหาว่าซูจีทุจริตการเลือกตั้ง
“สิ่งนี้เป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้น กำหนดเวลา และเผยแพร่เพื่อขัดขวางการเลือกตั้งทั่วไปที่เป็นประชาธิปไตยแบบหลายพรรคที่เสรีและเป็นธรรมที่จะจัดขึ้นในพม่าในอนาคตอันใกล้” คำแถลงของรัฐบาลทหาร ระบุ
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจี ที่เป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ถูกยุบพรรค และกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลทหารอีกหลายกลุ่มถูกคว่ำบาตรจากการเลือกตั้ง.