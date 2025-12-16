โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่อมชาวเขมร บอกไทยทำสงครามจิตวิทยาหวังทำลายความสามัคคีระหว่างรัฐ-ประชาชน

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวหาว่า ไทยกำลังทำสงครามสองด้านพร้อมกันในการรุกรานดินแดนกัมพูชา คือการสู้รบด้วยอาวุธและสงครามจิตวิทยา
เพ็ญ โบนา กล่าวว่าไทยกำลังใช้สงครามจิตวิทยาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อบั่นทอนกำลังใจของทหารและพลเรือน
“ไทยยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความสิ้นหวังในหมู่ประชาชนกัมพูชา พยายามทำลายความสามัคคีระหว่างพลเรือนและรัฐบาล” โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าว
นอกจากนี้ เขายังระบุว่ามีบัญชีปลอมจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ใช้ชื่อและข้อความภาษาเขมรเพื่อประโยชน์ของกองทัพไทย และยังกล่าวอ้างว่ามีการใช้รูปภาพเครื่องแบบทหารไทยแต่ติดป้ายชื่อและโลโก้ของกองทัพกัมพูชาอย่างไม่เหมาะสม
เพ็ญ โบนา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของไทยได้โพสต์คลิปวิดีโอ BM-21 ที่ถูกเผา และรถถังที่ถูกทำลาย โดยแสร้งว่าเป็นของกองกำลังทหารกัมพูชา แต่แท้จริงแล้วเป็นภาพที่นำมาจากเหตุการณ์ในต่างประเทศ
“พวกเขาออกแแบบรูปภาพเหล่านี้ให้ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ยึดได้จากทหารกัมพูชาที่เสียชีวิต และกล่าวหาว่าทหารของเราเสียชีวิตแล้ว” เพ็ญ โบนา ระบุ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังระบุว่าไทยใช้สื่อทางการในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือน เขาเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้ และกล่าวว่าความสามัคคีในหมู่ชาวกัมพูชายังคงไม่สั่นคลอน.