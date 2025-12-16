ท่องเที่ยวเวียดนามฟื้นตัวแข็งแกร่ง คาดยอดต่างชาติเยือนทำสถิติสูงสุด 21 ล้านคน

รอยเตอร์ - กระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนามรายงานว่าประเทศกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 21 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของประเทศจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แม้จะเผชิญกับปัญหามลภาวะทางอากาศและน้ำท่วมรุนแรงก็ตาม
ด้วยชายฝั่งที่ทอดยาว ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทำให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวระบุในคำแถลงว่าประเทศได้จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 20 ล้านของปี ที่เกาะฝูก๊วก เมื่อวันจันทร์ (15)
กระทรวงฯ ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ทำลายสถิติเดิมที่ 18 ล้านคน ที่บันทึกไว้ก่อนการระบาดของโควิดในปี 2562 และเพิ่มขึ้น 19.3% จากปีที่แล้ว
กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ติดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกหลายครั้งในปีนี้ ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ เช่น เว้ ฮอยอัน และญาจาง ประสบกับอุทกภัยอย่างหนัก
ในปี 2564 เวียดนามรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยกว่า 160,000 คน ซึ่งต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
จีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ โดยคิดเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส่วนแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติอื่นๆ ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น.