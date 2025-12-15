วินฟาสต์จ่อลงทุนเพิ่มในอินโดนีเซียสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์

รอยเตอร์ - วินฟาสต์ (VinFast) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามจะเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซียสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเปิดเผยกับรอยเตอร์วันนี้ (15)
ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากบริษัทวินฟาสต์ อินโดนีเซีย เปิดโรงงานผลิตแห่งแรกในอินโดนีเซียในวันจันทร์ (15) โดยมีกำลังการผลิต 50,000 คันต่อปี
“วินฟาสต์จะยังคงเพิ่มการลงทุนเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 350,000 คันต่อปี” ซีอีโอของบริษัทวินฟาสต์ อินโดนีเซีย กล่าว
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ได้ลงทุนในอินโดนีเซียไปแล้ว 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งโรงงานในเมืองซูบัง จ.ชวาตะวันตก ที่เพิ่งเริ่มทดลองการผลิต และคาดว่าจะเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตในไตรมาสแรกของปีหน้า ซีอีโอวินฟาสต์ อินโดนีเซียระบุ
นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าการลงทุนของวินฟาสต์ในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อาจมีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการในอนาคต.