กัมพูชาวอนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เที่ยวต่อ หลังมีรายงานยกเลิกทัวร์เสียมราฐเหตุกังวลความปลอดภัย

MGR ออนไลน์ - ทางการจ.เสียมราฐ กำลังเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่อ โดยให้ความมั่นใจว่าเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดมีความปลอดภัย
สื่อกัมพูชารายงานอ้างว่าการโจมตีของไทยได้รุกคืบเข้ามาในดินแดนกัมพูชามากขึ้น หลังจากเครื่องบินรบ F-16 ของไทย ทิ้งระเบิดบริเวณชายขอบของอ.ศรีสนาม จ.เสียมราฐ ไกด์นำเที่ยวในเสียมราฐได้รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนยกเลิกการเดินทาง แม้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ให้ความมั่นใจว่าเมืองยังคงปลอดภัย
“อย่างไรก็ตาม จากรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์การปะทะรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดตามชายขอบของจ.เสียมราฐ เมื่อไม่นานนี้ ลูกค้าของผมบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเอง” ไกด์นำเที่ยวรายหนึ่งกล่าว
“สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางมา พวกเขาได้ยกเลิกการจองทัวร์ไปแล้ว ผมคิดว่าพวกเขาไม่มั่นใจที่จะมาเที่ยวกัมพูชาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ลูกค้าของเพื่อนผมก็ยกเลิกแล้วเช่นกัน” ไกด์นำเที่ยว กล่าว
ฉาย สิวลิน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกัมพูชา (CATA) กล่าวอ้างว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากรู้สึกตกใจกับการโจมตีของเครื่องบิน F-16 ใกล้กับเมืองเสียมราฐ แต่เธอได้ให้ความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวว่าเมืองเสียมราฐยังคงปลอดภัย
“นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่กังวลเรื่องความปลอดภัยคือคนที่กำลังจะมา แต่หลายคนที่อยู่ในกัมพูชาตอนนี้เห็นว่าสถานการณ์โอเคและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของทางการกัมพูชา” ฉาย สิวลิน กล่าว
ด้านโฆษกจ.เสียมราฐ ให้สัมภาษณ์กับสื่อกัมพูชาว่าพวกเขากำลังพยายามส่งเสริมสิ่งดีๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัด โดยย้ำว่าเสียมราฐไม่มีฐานทหาร พร้อมกับเสริมว่าเมื่อไม่นานนี้ มีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 2,000 คน ซื้อตั๋วเข้าชมนครวัด
เขาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า กองทัพไทยทิ้งระเบิดตามชายขอบของจังหวัด พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ เมืองเสียมราฐยังคงปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว.