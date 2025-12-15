2 ปี พม่าส่งสแกมเมอร์กลับบ้านแล้ว 7 หมื่นคน เสียเงินดูแลไป 1.3 พันล้านจั๊ต

MGR Online - โฆษก SSPC แถลงความคืบหน้าปราบแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลเมียนมา เผย 2 ปี ชาวต่างชาติจาก 54 ประเทศ ถูกส่งตัวกลับบ้านไปแล้ว 7 หมื่นคน ต้องเสียงบประมาณดูแลค่าอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าไป 1.3 พันล้านจั๊ต รื้อทำลายตึกใน เคเค ปาร์ค ไปแล้ว 413 หลัง
วานนี้ (14 ธ.ค.) พล.ต.ส่อมินทูน โฆษกคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) เมียนมา พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายความมั่นคง ได้จัดแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามกระบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์(สแกมเมอร์) ซึ่งรัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ
การแถลงข่าวจัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ MRTV ในเขตกะมายุต กรุงย่างกุ้ง โดยนอกจากตัวแทนสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่การทูตจากหลายประเทศที่อยู่ในเมียนมา มาร่วมรับฟัง โดยนายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำเมียนมา ก็ได้เดินทางไปฟังการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
เนื้อหาในการแถลงข่าว เริ่มจากพัฒนาการของแก๊งสแกมเมอร์ที่เริ่มระบาดเข้ามาในเมียนมาในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2562 โดยใช้พื้นที่ชายแดนเมียนมาที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งก่ออาชญากรรม จากนั้นในกลางปี 2566 เริ่มมีการปราบปรามกระบวนการนี้อย่างจริงจัง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศ
พื้นที่การปราบปรามเริ่มจากในเมืองหมู่เจ้ ภาคเหนือของรัฐฉาน ต่อด้วยเมืองเล่าก์ก่าย เขตปกครองตนเองชนชาติโกก้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนเมียนมาที่ติดกับจีน และล่าสุดคือที่เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ที่อยู่ติดกับประเทศไทย
พล.ต.ส่อมินทูน เปิดผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ทางการเมียนมาสามารถจับกุมชาวต่างชาติจาก 54 ประเทศ ที่เข้ามาทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาและได้ส่งตัวกลับไปรับโทษในประเทศบ้านเกิดแล้ว 70,135 คน
เขากล่าวว่า รัฐบาลเมียนมารับผิดชอบดูแลผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ถูกจับกุม โดยมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้าเฉลี่ยคนละ 15,000 จั๊ตต่อวัน รวมงบประมาณที่รัฐบาลต้องใช้เพื่อดูแลผู้ต้องหาชาวต่างชาติเหล่านี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงินถึง 1,336 ล้านจั๊ต
โฆษก SSPC เปิดเผยอีกว่า จนถึงวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา กองทัพพม่าได้รื้อทำลายอาคารภายในโครงการเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค ซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเมอร์ในเมืองเมียวดีไปแล้ว 413 หลัง จากอาคารทั้งหมด 635 หลัง ยังเหลืออาคารอีก 222 หลัง ที่ต้องรื้อทำลายให้หมดต่อไป