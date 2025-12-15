กัมพูชาเตือนสงครามข้อมูลจากไทย ร้องปชช.ติดตามแหล่งข่าวทางการ ติดแฮชแท็กต้องการสันติภาพ-ไทยยิงก่อนบนโลกออนไลน์

MGR ออนไลน์ - รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาได้ออกมากล่าวเตือนถึง “สงครามข้อมูล” ของไทย ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนที่เพิ่มสูง และเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อถือแหล่งข้อมูลจากทางการ
เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศได้ออกคำแถลงเรียกร้องต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความสามัคคีและระมัดระวัง โดยเรียกร้องสื่อมวลชนและประชาชนชาวกัมพูชาให้เชื่อถือเฉพาะแหล่งข้อมูลทางการของรัฐบาลกัมพูชาเท่านั้น ในการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นกับไทย
เนธ เพียกตรา กล่าวหาว่าทางการไทยใช้กลยุทธ์สงครามข้อมูลที่ยั่วยุ เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนการรุกรานทางอาวุธ และเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในของตนเอง
ในคำแถลงที่โพสต์บนหน้าเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีผู้นี้ยังเรียกร้องให้นักข่าว ผู้สร้างเนื้อหา และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตือนไม่ให้แชร์รายงานหรือเนื้อหาจากสื่อไทยโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
“เราต้องยืนหยัดร่วมกันเพื่อปกป้องกัมพูชาจากการรุกรานด้วยอาวุธจากกองทัพไทย” เนธ เพียกตรา กล่าว โดยอธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นสงครามข้อมูลและจิตวิทยาอย่างเข้มข้น
รัฐมนตรีกัมพูชาผู้นี้ยังกล่าวโทษไทยว่ากลยุทธ์ของไทยเกี่ยวข้องกับการบิดเบือน และยุยง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตึงเครียด กระตุ้นความโกรธแค้นของประชาชน และบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศ เขากล่าวว่าในขณะที่มีการกล่าวหาและยั่วยุกัมพูชาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประชาคมระหว่างประเทศเริ่มไม่เชื่อถือสิ่งที่เขาระบุว่าเป็น “เรื่องเล่าเท็จ” ของไทย
นอกจากนี้ เนธ เพียกตรา ยังกำหนดแนวทางสำหรับสื่อและประชาชนในการต่อสู้กับข้อมูลเท็จ โดยแนะนำให้เชื่อถือแหล่งข้อมูลทางการ ที่เขาย้ำถึงการตรวรจสอบข้อมูลที่เผยแพร่โดยทางการกัมพูชาเท่านั้น และอธิบายว่ารายงานจากแหล่งข่าวของไทยเป็นเนื้อหาที่เต็มไปด้วยอารมณ์และการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
รัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ประชาชนและสื่อมวลชนแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ที่แสดงรายละเอียดผลกระทบจากการรุกรานด้วยอาวุธต่ออธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา และเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงและยุติการสู้รบ
ประการต่อมาคือการส่งเสริมความสามัคคีของชาติ โดยรัฐมนตรีสนับสนุนให้บรรดาศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และผู้สร้างเนื้อหา ผลิตผลงานที่สนุบสนุนกองทัพกัมพูชา กระตุ้นขวัญกำลังใจของคนในชาติ และเรียกร้องการยุติความขัดแย้งโดยทันที
นอกจากนี้ ยังกล่าวเตือนเป็นพิเศษถึงบัญชีโซเชียลมีเดียภาษาเขมรปลอม ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่เนื้อหาบิดเบือน โดยรัฐมนตรีขอให้ผู้ใช้บล็อกและรายงานบัญชีเหล่านั้นอย่างจริงจังบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก และ TikTik พร้อมกับเรียกร้องให้มีการสื่อสารข้อความที่สอดประสานกัน โดยแนะนำให้ใช้แฮชแท็กเช่น #TruthFromCambodia, #CambodiaNeedsPeace, #JusticeForCambodia, #ThailandFireFirst และ #AgainstThaiInvasion เมื่อมีการแชร์เนื้อหาบนโลกออนไลน์
“ผมมั่นใจว่าประชาชน นักข่าว และผู้สร้างสรรค์เนื้อหา จะรวมใจกันเพื่อให้กัมพูชาเอาชนะสงครามรุกรานครั้งนี้ได้ พวกเราทุกคนคือทหารที่กำลังปกป้องประเทศชาติ” เนธ เพียกตรา กล่าว.