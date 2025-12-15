สื่อกัมพูชาตีข่าวจับกุมชายชาวเขมรถูกกล่าวหาเป็นสายลับชี้จุดให้เครื่องบิน F-16 ไทยโจมตี

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมตัวชายชาวเขมรรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับส่งข้อมูลให้กับประเทศไทย
ชายคนดังกล่าวถูกจับกุมในพื้นที่อ.ศรีสนาม จ.เสียมราฐ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา วันนี้ (15) โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าชายคนดังกล่าวติดต่อกับกองทัพไทยเพื่อนำทางเครื่องบินรบ F-16 ให้ทิ้งระเบิดทำลายสะพานที่จุดช่องคาล-ศรีสนาม ในวันที่ 15 ธ.ค.
รายงานของกระทรวงกลาโหมระบุว่า เมื่อเวลา 10.08 น. และ 10.11 น. ของวันที่ 15 ธ.ค. กองทัพไทยได้ใช้เครื่องบินรบ F-16 ทิ้งระเบิด 2 ลูกในอ.ช่องคาล จ.อุดรมีชัย และอ.ศรีสนาม จ.เสียมราฐ ใกล้กับพื้นที่ที่มีพลเรือนพลัดถิ่นอาศัยอยู่
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่าการโจมตีทางอากาศของไทยได้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของกัมพูชามากกว่า 70 กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศดังกล่าวเป็นอันตรายต่อพลเรือนและค่ายพักพิงผู้อพยพในบริเวณใกล้เคียง ที่มีชาวเขมรหลายพันครอบครัวเข้ามาหลบภัยจากการสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดน.