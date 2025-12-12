xs
สื่อเขมรรายงานอ้างจับสายลับไทยได้ในบันเตียเมียนเจย เชื่อเก็บข้อมูลส่งให้กองทัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่า ทางการกัมพูชาจับกุมชายคนหนึ่งได้ในจังหวัดชายแดนของประเทศ โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นสายลับของไทยที่เชื่อว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่งให้กับกองทัพไทย

เจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขาจับกุมชายคนดังกล่าวได้ในอ.สวายเจก จ.บันเตียเมียนเจย เมื่อเวลา 12.40 น. ของวันที่ 11 ธ.ค.

ทั้งนี้ สื่อกัมพูชาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับชายคนดังกล่าว

สวายเจก เป็นอำเภอทางตอนเหนือของจ.บันเตียเมียนเจย ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา สวายเจกอยู่ห่างจากเมืองศรีโสภณไปทางเหนือราว 22 กิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดกับไทย ทางทิศตะวันตก.


