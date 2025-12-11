ครูไทใหญ่พานักเรียนไปดูสถานที่จริง เหตุ"สังหารหมู่"ที่กุ๋นเหง รัฐฉาน

MGR Online - ครูโรงเรียนพัฒนาชุมชนในรัฐฉาน พาลูกศิษย์ไปทัศนศึกษา ชมพื้นที่จริง เหตุสังหารหมู่ซึ่งมีคนเสียชีวิตมากที่สุดถึง 56 ศพ เมื่อเกือบ 30 ปีก่อน ที่ตาดฟ้าโฮ เมืองกุ๋นเหง
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เพจ Tai Education ได้เผยแพร่ภาพชุดการเดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงของกลุ่มนักเรียนชาวไทใหญ่กลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนพัฒนาชุมชน(Community Learning Center : CLC) สถานที่ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เดินทางไปดู คือตาดฟ้าโฮหรือน้ำตกฟ้ารั่ว ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอกุ๋นเหง จังหวัดดอยแหลม รัฐฉานใต้
น้ำตกฟ้ารั่วเป็น 1 ใน 2 สถานที่ซึ่งเกิดการสังหมู่ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตทีเดียวถึง 56 ศพ มากที่สุดในรัฐฉาน ช่วงที่กองทัพพม่านำนโยบาย 4 ตัด มาใช้ในการปราบปราม กวาดล้างกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ไทใหญ่อย่างโหดเหี้ยม รุนแรง ระหว่างปี 2539-2542
เหตุสังหารหมู่เกิดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ใน 2 พื้นที่ของเมืองกุ๋นเหง พื้นที่แรกอยู่บริเวณที่เรียกว่าทรายขาว มีชาวบ้านถูกฆ่าตายพร้อมกัน 29 ราย อีกพื้นที่หนึ่งอยู่ใกล้กับน้ำตกฟ้ารั่ว มีชาวบ้านอีก 27 ราย ถูกฆ่า ศพของชาวบ้านทั้ง 56 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าสลายไปเองในจุดที่ถูกสังหารโดยไม่มีการฝังกลบ
ก่อนหน้าวันสังหารหมู่ 1 เดือน ชาวบ้านเหล่านี้ถูกทหารพม่าบังคับให้โยกย้ายจากบ้านเดิมซึ่งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำป๋างให้ลงมาอยู่ที่เมืองกุ๋นเหง
แม่น้ำป๋างมีต้นกำเนิดจากน้ำตกฮายป๋า เมืองสู้ จังหวัดดอยแหลม ซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปจากเมืองกุ๋นเหง จากนั้นไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำสาลวินทางตอนใต้ของเมืองกุ๋นเหง ช่วงที่แม่น้ำป๋างไหลผ่านเมืองกุ๋นเหง สายน้ำแยกกระจายออกเป็นเกาะแก่งและน้ำตกที่สวยงามจำนวนมาก อันเป็นที่มาของคำว่า"กุ๋นเหง" ที่แปลว่า"เกาะแก่งจำนวนนับพันเกาะ"
วันเกิดเหตุ ทหารพม่าได้อนุญาตให้พวกเขาเดินทางกลับขึ้นไปที่บ้านเดิมเพื่อไปเก็บข้าวสาร แต่ระหว่างทางได้ถูกทหารพม่าดักสังหารอย่างโหดเหี้ยมจนเสียชีวิตทั้งหมด และจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการสอบสวนหรือลงโทษทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ครั้งนี้
สำหรับนโยบาย 4 ตัดที่กองทัพพม่านำมาใช้ ประกอบด้วย การตัดอาหาร ตัดเงินทุนหรืองบประมาณ ตัดการติดต่อสื่อสาร และตัดกำลังพล
วิธีการเริ่มตั้งแต่การนำกำลังเข้าไปรุก ยึด เผาบ้าน เรือกสวนไร่นา ยึดสัตว์เลี้ยง ขับไล่ชาวบ้านให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น หากมีรายใดขัดขืนจะถูกฆ่า ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ผู้หญิง และพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการข่มเหง ทำร้าย และข่มขืน
ชาวไทใหญ่เรียกสถานการณ์ในช่วงนี้ว่าเป็นช่วงปี"มหานรก"
ผลจากนโยบาย 4 ตัด ทำให้ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานกว่า 4 แสนคน ถูกบังคับให้โยกย้ายที่อยู่อาศัย ในจำนวนนี้ มีนับแสนคนที่ตัดสินใจอพยพข้ามมาขายแรงงานอยู่ในประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-รัฐฉาน ผู้อพยพเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเรือนของตนได้ แม้เหตุการณ์จะผ่านพ้นมาแล้วเกือบ 30 ปี เนื่องจากยังคงหวาดระแวงต่อความโหดร้ายที่เขาเคยเผชิญ นอกจากนี้ ยังมีชาวไทใหญ่ที่ถูกฆ่าตายมากกว่าพันคน และมีการบันทึกไว้ว่าผู้หญิงไทใหญ่ถึง 625 คน ถูกทหารพม่าข่มขืน
ตามคำบรรยายของเพจ Tai Education ระบุว่า ครูที่พานักเรียนเหล่านี้เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ได้บรรยายถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไตและรัฐฉาน เพิ่มมุมมองความรู้ ความคิดเห็นของเด็กๆเหล่านี้ ให้กว้างขวางขึ้น