กัมพูชาร้องคณะมนตรีความมั่นคงฯ เข้าแทรกแซง อ้างไทยรุกรานคุกคามสันติภาพในภูมิภาค

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้เข้าแทรกแซง หลังจากกัมพูชาอ้างว่ากองกำลังของไทยรุกรานทางทหารที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร พร้อมทั้งระบุว่าการโจมตีดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและคุกคามสันติภาพในภูมิภาค
ในจดหมายลงวันที่ 10 ธ.ค. กัมพูชาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีที่เริ่มขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค. โดยกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยได้เปิดฉากยิงใส่ตำแหน่งของกัมพูชาด้วยอาวุธหนัก ตามด้วยการยิงปืนค. ในเย็นวันเดียวกัน
และในวันที่ 8 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ระบุว่าการโจมตีได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยรวมถึงการใช้ปืนค. รถถัง ปืนใหญ่ โดรน เครื่องบินขับไล่ และแก๊สพิษ ทั่วพื้นที่ชายแดนในจ.พระวิหาร และจ.อุดรมีชัย
กัมพูชากล่าวหาว่าไทยได้ขยายการโจมตีเข้าไปในพื้นที่พลเรือนในจ.บันเตียเมียนเจย ทำลายบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน และทำให้มีผู้เสียชีวิต ที่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม และข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ที่ได้ลงนามไว้ในเดือนต.ค.
เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่า ถึงแม้จะมีรายงานการโจมตีดังกล่าว แต่กัมพูชาได้งดเว้นการตอบโต้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยยึดถือตามข้อตกลงหยุดยิง แต่เน้นย้ำว่าพวกเขาสงวนสิทธิการป้องกันตนเองตามมาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ
จดหมายดังกล่าวยังอ้างถึงการที่ไทยระงับข้อตกลงในอดีต รวมถึงข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค. และบันทึกความเข้าใจเรื่องการปักปันเขตแดนปี 2543 โดยกล่าวหาว่าไทยใช้แผนที่ที่ขัดแย้งกับสนธิสัญญาทวิภาคีและคำตัดสินระหว่างประเทศ
กัมพูชาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงประณามการกระทำของไทย เรียกร้องให้ยุติการสู้รบโดยทันที บังคับให้เคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรม และส่งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหประชาชาติที่เป็นอิสระเข้าตรวจสอบความเสียหายต่อพลเรือน
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ล่อแหลมและอันตราย และเตือนว่าการรุกรานอย่างต่อเนื่องบั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคและอำนาจของกฎบัตรสหประชาชาติ พร้อมกับย้ำว่าการดำเนินการอย่างรวดเร็วของคณะมนตรีความมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการลุกลามบานปลายและรักษาสันติภาพ.