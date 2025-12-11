กองทัพพม่าโจมตีทางอากาศถล่มโรงพยาบาลมรัคอู ในรัฐยะไข่ ดับอย่างน้อย 31 ราย

เอเอฟพี - การโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าได้คร่าชีวิตผู้คนกว่า 30 รายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในพื้นที่วันนี้ (11) ท่ามกลางการเปิดฉากโจมตีอย่างหนักของรัฐบาลทหารก่อนการเลือกตั้งที่จะเริ่มขึ้นในเดือนนี้
ผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งระบุว่ารัฐบาลทหารพม่าเพิ่มการโจมตีทางอากาศทุกปีนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองเริ่มต้นขึ้น หลังจากกองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 ที่ยุติการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาได้เพียงทศวรรษเดียว
กองทัพกำหนดจัดการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. โดยอ้างว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกจากการสู้รบ แต่กลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งในดินแดนที่พวกเขาควบคุมอยู่ ซึ่งกองทัพพม่ากำลังต่อสู้เพื่อยึดคืน
เครื่องบินรบได้ทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลทั่วไปของเมืองมรัคอู ในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศ ที่มีพรมแดนติดกับบังกลาเทศ เมื่อเย็นวันพุธ (10) เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในพื้นที่กล่าว
“สถานการณ์เลวร้ายมาก ขณะนี้เรายืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิต 31 ราย และเราคิดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 68 ราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” วาย ฮุน อ่อง กล่าว
ทั้งนี้ มีศพอย่างน้อย 20 ศพ ถูกห่อวางเรียงอยู่กับพื้นนอกโรงพยาบาล
รัฐยะไข่เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอาระกัน (AA) ที่เป็นกองกำลังแบ่งแยกดินแดนของชนกลุ่มน้อยที่เคลื่อนไหวมานานก่อนที่กองทัพพม่าจะก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของอองซานซูจี
คำแถลงของฝ่ายสาธารณสุขของกองทัพอาระกันระบุว่า ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 10 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากการโจมตีทางอากาศเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.
กองทัพอาระกันผงาดขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลุ่มต่อต้านที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสงครามกลางเมืองที่แผ่ขยายลุกลามไปทั่วประเทศ เคียงข้างกับนักรบชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อื่นๆ และผู้สนับสนุนประชาธิปไตยที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้หลังการรัฐประหาร
ในตอนแรก กลุ่มติดอาวุธที่ยังไม่รวมกลุ่มกันต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรุกคืบ ก่อนที่กลุ่มติดอาวุธ 3 กลุ่ม จะรวมตัวกันนำการโจมตีครั้งใหญ่ที่เริ่มขึ้นในปี 2566 ซึ่งส่งผลให้กองทัพต้องถอยร่นและกระตุ้นให้ต้องเสริมกำลังพล
กองทัพอาระกัน เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในกลุ่มที่เรียกว่า “พันธมิตรสามภราดรภาพ” แต่กลุ่มติดอาวุธอีก 2 กลุ่มได้ตกลงสงบศึกโดยมีจีนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทำให้กองทัพอาระกันเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงอยู่
ในขณะที่การเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยกองทัพถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากผู้สังเกตการณ์ รวมถึงสหประชาชาติ แต่ปักกิ่งกลับกลายเป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยกล่าวว่าพม่าควรฟื้นฟูเสถียรภาพทางสังคมให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
กองทัพอาระกันพิสูจน์แล้วว่าเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งต่อรัฐบาลทหาร และขณะนี้กลุ่มควบคุมเมืองเกือบทั้งหมดในรัฐยะไข่ ยกเว้นเพียง 3 เมือง จากทั้งหมด 17 เมือง ตามข้อมูลของผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้ง
แต่ความทะเยอทะยานของกลุ่มส่วนใหญ่จำกัดอยู่ในรัฐยะไข่ ซึ่งล้อมรอบด้วยชายฝั่งอ่าวเบงกอล และภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าทางตอนเหนือ กลุ่มยังถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมโหดร้าย รวมถึงต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญา
ขณะเดียวกัน กองทัพพม่าได้ปิดล้อมรัฐยะไข่ ที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรม และทำให้เกิดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการเพิมขึ้นอย่างมาก ตามการระบุของโครงการอาหารโลกในเดือนส.ค.