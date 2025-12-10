กัมพูชากล่าวหากองทัพไทยยิงแก๊สพิษใส่พื้นที่อยู่อาศัยพลเรือนในโอเบยเจือน

MGR ออนไลน์ - คำแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่ากองทัพไทยได้ยิงแก๊สพิษเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือน ในต.โบเบยเจือน อ.โอเจริว จ.บันเตียเมียนเจย โดยอ้างว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.22 น.
“การกระทำที่โหดร้ายดังกล่าวเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายของกองทัพไทย ที่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง” กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุ
รายงานของสื่อกัมพูชาระบุว่า นับตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. กองทัพไทยได้กลับมาโจมตีดินแดนของกัมพูชาอีกครั้ง และขยายปฏิบัติการไปหลายพื้นที่ในจ.พระวิหาร จ.บันเตียเมียนเจย จ.อุดรมีชัย จ.พระตะบอง และจ.โพธิสัตว์ โดยปฏิบัติการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธหนัก เครื่องบินขับไล่ F-16 และแก๊สพิษ ที่ส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน วัด และศูนย์สุขภาพ โรงเรียนหลายร้อยแห่งต้องปิด และพลเรือนนับแสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตามแนวชายแดน
รายงานยังระบุว่า กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองจากปฏิบัติการทางทหารที่ละเมิดบูรณภาพดินแดนของตน หลังใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดมานานกว่า 24 ชั่วโมง.