“ฮุนเซน” วอนชาวเขมรสามัคคีระหว่างต่อสู้ผู้รุกราน พร้อมขอบริจาคข้าวคั่วบดเป็นเสบียงให้ทหารแนวหน้า-ผู้อพยพ

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) กัมพูชา ได้ออกคำแถลงผ่านทางโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศยืนหยัดสนับสนุนกองกำลังทหารแนวหน้าและให้ความช่วยเหลือพลเรือนที่ต้องพลัดถิ่นที่อ้างว่าเกิดจากการรุกรานอย่างต่อเนื่องของไทยตามแนวชายแดน
ในข้อความที่อดีตผู้นำกัมพูชาโพสต์ไว้ ฮุนเซนได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจต่อกองกำลังทหารทุกหมู่เหล่าที่กำลังปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา และชื่นชมทหารที่ยืนหยัดอย่างกล้าหาญและแน่วแน่ต่อต้านสิ่งที่เขาระบุว่าเป็น “ผู้รุกรานบุกรุกดินแดน”
ฮุนเซนยังแสดงความเห็นใจต่อครอบครัวที่ต้องอพยพหลบหนีออกจากบ้านเนื่องจากการสู้รบ เขาเรียกร้องให้ประชาชนร่วมแบ่งปันความยากลำบากและให้การสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่เป็นได้
“โปรดร่วมแบ่งปันความยากลำบากที่พี่น้องของเราต้องเผชิญจากการหลบหนีผู้รุกราน” ฮุนเซน ระบุ
นอกจากนี้ เขายังกล่าวขอบคุณผู้ใจบุญและผู้บริจาคที่ได้บริจาคสิ่งของและเงินทุนผ่านรัฐบาลหรือส่งความช่วยเหลือโดยตรงไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบและหน่วยทหารแนวหน้า เขาระบุว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทั้งทหารและพลเรือนพลัดถิ่น
ฮุนเซนได้เน้นย้ำถึงข้อความจากทหารในสนามรบที่ขอข้าวคั่วบด (อัมบ็อก) ที่ระบุว่าเหมาะสมกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เขากล่าวว่าคำร้องขอนี้สมเหตุสมผล ขณะที่การบริจาคบะหมี่จะยังดำเนินต่อไป แต่ขณะเดียวกันก็ควรจัดหาข้าวคั่วบดเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ ฮุนเซนยังเรียกร้องให้ผู้บริจาคซื้อข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่เพื่อทำข้าวคั่วบด หรือซื้อข้าวคั่วบดโดยตรงจากเกษตรกรท้องถิ่น และนำไปแจกจ่ายให้กับกองกำลังทหารและครอบครัวผู้อพยพ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้บรรจุข้าวคั่วบดในถุงขนาด 1-2 กิโลกรัม เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เนื่องจากการบรรจุลงในกระสอบหรือกล่องขนาดใหญ่ทำให้การจัดส่งไปยังพื้นที่แนวหน้านั้นยากลำบาก
“ขอให้กองกำลังทหารของเราได้ทานอัมบ็อกที่ทำจากข้าวเก็บเกี่ยวใหม่ ขณะที่พวกเขาต่อสู้กับผู้รุกราน” ฮุนเซนระบุ