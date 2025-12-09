การบินพลเรือนเขมรเผยเที่ยวบินกัมพูชา-ไทยยังให้บริการปกติแม้มีเหตุปะทะชายแดน

MGR ออนไลน์ - สำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐกัมพูชาเปิดเผยวันนี้ (9) ว่าเที่ยวบินระหว่างกัมพูชาและไทยยังคงให้บริการต่อไปแม้จะมีการปะทะอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนก็ตาม
สิน จันเสรยวุธ โฆษกสำนักงานเลขาธิการฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเที่ยวบินระหว่างกรุงพนมเปญและกรุงเทพฯ และระหว่างเสียมราฐและกรุงเทพฯ ยังคงให้บริการตามปกติ แต่การปิดน่านฟ้าที่ประกาศในช่วงที่การสู้รบปะทุขึ้นนั้นยังคงมีผลบังคับใช้
การบินพลเรือนรายงานว่ามีเที่ยวบินระหว่างเสียมราฐและกรุงเทพฯ 63 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเที่ยวบินระหว่างพนมเปญและกรุงเทพฯ 53 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ที่ให้บริการโดยสายการบิน 5 สายการบิน
ข้อมูลจากการบินพลเรือนระบุว่า กัมพูชาให้บริการผู้โดยสารทางอากาศมากกว่า 5 ล้านคนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567.