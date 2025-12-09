กัมพูชาโทษไทยยิงโจมตีดินแดนเขมรทำปราสาทตาควายเสียหาย

MGR ออนไลน์ - กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาออกคำแถลงอ้างว่าการโจมตีทางทหารอย่างก้าวร้าวของไทยในดินแดนของกัมพูชา ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่ง ตลอดจนสถานที่ทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รวมถึงปราสาทตาควาย
กระทรวงวัฒนธรรมฯ ได้ประกาศประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีทำลายปราสาทตาควาย ที่เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของกัมพูชาโดยกองทัพไทย
“การกระทำที่น่าตำหนินี้สะท้อนถึงความเสื่อมทรามอย่างร้ายแรง และแสดงให้เห็นถึงการละเลยต่อวัฒนธรรม อารยธรรม และมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกร่วมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษเขมรได้สร้างและอนุรักษ์ไว้” คำแถลงของกระทรวงวัฒนธรรม ระบุ
กระทรวงฯ ยังเรียกร้องให้หน่วยงานระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยูเนสโก ประชาคมอาเซียน สถาบันที่เกี่ยวข้อง องค์กร สมาคม และบุคคลทั้งหมดที่อุทิศตนเพื่อการปกป้องมรดกของมนุษยชาติ ประณามการกระทำเหล่านี้ และเรียกร้องให้กองทัพไทยยุติการทำลายล้างทั้งหมดโดยทันที
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมฯ กัมพูชายังเรียกร้องให้มีการแทรกแซงทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วน โดยอ้างว่ากองทัพไทยยังคงโจมตีอย่างไม่เลือกในหลายพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ของพลเรือนและแหล่งมรดก พร้อมกับอ้างถึงปราสาทพระวิหารที่ยังคงได้รับความเสียหาเช่นกัน
“กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาจะใช้กลไกทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าไทยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศจากการกระทำที่ไร้ศีลธรรมเหล่านี้ และให้มั่นใจว่าการกระทำที่ลายล้างเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ” คำแถลงของกระทรวงวัฒนธรรมฯ ระบุ.