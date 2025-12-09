กลาโหมกัมพูชาประณามไทย อ้างโจมตีพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนในจ.โพธิสัตว์

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกคำแถลงกล่าวหากองทัพไทยเปิดฉากโจมตีอย่างไม่เลือกและรุนแรง ด้วยกระสุนปืนใหญ่ขนาด 105 มม. และ 155 มม. ที่มุ่งเป้าพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนในจ.โพธ์สัตว์
คำแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.33 น. ที่ชุมชนธมาร์ ดา อ.เวียลเวง
“กระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาขอประณามการกระทำโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของฝ่ายไทย การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปฏิญญาร่วมระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน เป็นสักขีพยาน” คำแถลงของกระทรวงกลาโหมระบุ
กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุว่าตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. กองทัพไทยได้โจมตีดินแดนของกัมพูชาหลายครั้งใน จ.พระวิหาร จ.บันเตียเมียนเจย จ.อุดรมีชัย และจ.โพธิสัตว์ โดยใช้อาวุธหนัก เครื่องบินขับไล่ F-16 และก๊าซพิษ ซึ่งการโจมตีเหล่านี้ทำให้พลเรือนเสียชีวิต บ้านเรือน วัด และศูนย์สุขภาพ ได้รับความเสียหาย บังคับให้โรงเรียนหลายร้อยแห่งต้องปิด และทำให้พลเรือนหลายพันคนต้องพลัดถิ่นตามแนวชายแดน.