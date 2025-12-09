กท.ต่างประเทศกัมพูชาตั้งโต๊ะฟ้องนักการทูตต่างชาติกล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลง

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้จัดการประชุมฉุกเฉินในเช้าวันนี้ (9) กับนักการทูตต่างประเทศ 30 คน และองค์กรระหว่างประเทศ 3 แห่ง รวมถึงผู้แทนสหประชาชาติ โดยรายงานเหตุการณ์การโจมตีของไทยต่อกัมพูชาที่กล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลง
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่ากองทัพไทยได้โจมตีกัมพูชามาเป็นเวลา 3 วันแล้ว และระบุว่าตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. กองกำลังของไทยได้โจมตีหลายพื้นที่ในกัมพูชา รวมถึงค่ายทหารที่ 4 และที่ 5
พร้อมกันนี้ ยังรายงานข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานประจำจังหวัดต่างๆ ซึ่งอ้างว่ากองทัพไทยโจมตีพลเรือนกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. จนถึงเวลา 6.00 น. ของวันที่ 9 ธ.ค. ว่าเป็นผลทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิต 7 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 20 ราย.