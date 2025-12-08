มาลีแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาเคลื่อนย้ายอาวุธหนักตามแนวชายแดน

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาล่าสุดของกองทัพภาคที่ 2 และสื่อมวลชนของไทยบางสำนักที่กล่าวหาว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้างตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุว่ารายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดต่อความคิดเห็นของสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้เป็นข้ออ้างในการเพิ่มความตึงเครียด
“คำแถลงที่เผยแพร่โดยเพจอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่ 2 ของไทย รวมถึงสื่อไทยหลายสำนักที่กล่าวหาว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้างตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยนั้นเป็นเท็จ กองกำลังกัมพูชาไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือปฏิญญาสันติภาพร่วมระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่รายงาน” กระทรวงกลาโหมระบุ
พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา เรียกร้องให้ประชาชนและสื่อติดตามข้อมูลทางการที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงกลาโหม โดยเน้นย้ำว่าความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะใช้สถานการณ์ทางทหารเป็นเรื่องการเมืองหรือบิดเบือนความจริงนั้นเป็นการคุกคามเสถียรภาพในภูมิภาคและบั่นทอนความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างกัมพูชาและไทย.