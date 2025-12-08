“ฮุนเซน” โพสต์คลิปนายกฯอนุทิน บอกไม่คิดว่าผู้นำไทยจะใช้การโจมตีกัมพูชาเรียกคะแนนก่อนเลือกตั้ง

MGR ออนไลน์ - สมเด็จเตโช ฮุนเซน ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 16 วินาที ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ของไทย กับนางบัน สเรย มอม ผู้ว่าราชการจ.ไพลิน พร้อมกับคำบรรยาย
“ผมไม่เคยคิดเลยว่านายกรัฐมนตรีอนุทินของไทยจะตัดสินใจเช่นนี้ เพียงเพื่อการเลือกตั้งในอนาคต เขากล้าเสี่ยงชีวิตของทหารและพลเรือนด้วยการประกาศสงครามกับกัมพูชา แม้ว่ากองทัพกัมพูชาจะไม่ตอบโต้ก็ตาม” ฮุนเซนโพสต์ข้อความประกอบคลิปบนโซเชียลมีเดียในบ่ายวันนี้ (8)
ฮุนเซนยังเสริมว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเคยเป็นเพื่อนมาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง
“แต่เมื่อท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านกลับลืมมิตรภาพ เราเข้าใจความรักชาติ แต่ก็ไม่ควรประกาศสงครามกับผู้ที่ไม่ตอบโต้” ฮุนเซนระบุ.