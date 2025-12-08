กัมพูชากล่าวหาไทยสร้างบัญชีเฟซบุ๊กเขมรปลอมบิดเบือนข้อมูลหวังยั่วยุให้ตอบโต้

MGR ออนไลน์ - กระทรวงสารสนเทศกัมพูชาระบุว่าตรวจพบไทยเผยแพร่ข้อมูลเท็จและบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยอ้างว่ามีคนไทยสร้างบัญชีเฟซบุ๊กจำนวนมากโดยใช้ชื่อเขมรและเขียนข้อความด้วยภาษาเขมร และกล่าวหาว่าบัญชีเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ บิดเบือน และทำให้เข้าใจผิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยั่วยุให้กัมพูชาตอบโต้
เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวสารสนเทศกัมพูชา ได้เรียกร้องให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุด ไม่แชร์ต่อหรือเชื่อข้อมูลที่น่าสงสัย และเรียกร้องให้รายงานบัญชีต้องสงสัยเหล่านั้นต่อเฟซบุ๊กหรือบล็อกบัญชีดังกล่าวทันที
“เราขอเรียกร้องให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการเท่านั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง กระทรวงฯ พร้อมด้วยสื่อของรัฐและเอกชน จะร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง” กระทรวงสารสนเทศกัมพูชา ระบุ
รัฐบาลกัมพูชายังประกาศว่า คำกล่าวอ้างจากเพจทางการของกองทัพไทยและสื่อมวลชนไทยบางสำนักที่กล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยิงและใช้อาวุธหนักตามแนวชายแดนนั้นเป็นเรื่องเท็จ
กองทัพกัมพูชาอ้างว่ากองกำลังทหารของไทยได้เปิดฉากโจมตีครั้งแรกในเช้าวันที่ 8 ธ.ค. 2568 ตั้งแต่เวลา 5.00 น. และระบุว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นหลังจากทหารไทยได้กระทำการยั่วยุหลายครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์วานนี้ที่บริเวณลานหินซึ่งมีเจตนาจะยกระดับความตึงเครียด.