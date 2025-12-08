“ฮุน มานี” รองนายกฯ เขมร ซัดไทยยิงโจมตีกัมพูชา เป็นการทำลายสันติภาพของประเทศอีกครั้ง

MGR ออนไลน์ - ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานสหภาพเยาวชนกัมพูชาได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและแสดงปฏิกริยาอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ยิงโจมตีของกองทัพไทยในกัมพูชา โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการทำลายสันติภาพของกัมพูชาอีกครั้ง
ฮุน มานี ระบุว่าเหตุการณ์ยิงโจมตีดังกล่าวละเมิดเจตนารมณ์ของข้อตกลงก่อนหน้า เขาย้ำว่า “สันติภาพของกัมพูชาถูกทำลายลงอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เหตุการณ์ถ้อยแถลงร่วมที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เข้าร่วม”
ฮุน มานี ยังกล่าวว่าจุดยืนของกัมพูชายังคงยึดมั่นในความปรารถนาเพื่อสันติภาพและความซื่อสัตย์ต่อการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างฉันมิตร ไม่ใช่ด้วยวิธีการทางทหาร พร้อมเสริมว่าการใช้วิธีการทางทหารนั้นสงวนไว้สำหรับการป้องกันตนเองเท่านั้น
เขาย้ำว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ขัดกับความต้องการของกัมพูชาอย่างสิ้นเชิง
ฮุน มานี ยังบรรยายถึงเหตุการณ์ว่า “วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่ง เสียงปืน อาวุธหนัก และปืนใหญ่ระเบิดขึ้น สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนของเรา ภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนที่เพิ่งมาถึงโรงเรียน วิ่งหลบหนีด้วยความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์อันตรายนี้”
เขาระบุว่าในสถานการณ์ตึงเครียดนี้ ในฐานะผู้นำและรัฐมนตรีกระทรวงบริการสาธารณะ เขายืนยันหนักแน่นว่าจิตวิญญาณและความศรัทธาของชาวกัมพูชาทุกคนจะอยู่กับทหารแนวหน้าผู้กล้าที่ปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของมาตุภูมิ.